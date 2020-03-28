اليوم السابع
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السلطات الصينية تعيد إطلاق المترو فى مدينة ووهان الصينية

السبت، 28 مارس 2020 08:26 ص
السلطات الصينية تعيد إطلاق المترو فى مدينة ووهان الصينية مترو ووهان
كتب محمد جمال

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أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، اليوم السبت، أنها أعادت العمل جزئيا بمترو أنفاق المدينة وذلك بعد إغلاقة لفترة من الوقت بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وأصدرت سلطات المدينة بيانا على موقعها الالكتروني وجاء فيه: "في 28 مارس الساعة 6.30 صباحا تم استئناف عمل الخطوط 1،2،3،4،6 و 7. لمترو الأنفاق الذي يعمل في أيام الأسبوع من 6.00 إلى 23.00 في عطلات نهاية الأسبوع من 6.30 إلى 23.00".

وأكدت السلطات في بيانها: "أن على جميع ركاب المترو ارتداء أقنعة طبية واقية عند الدخول والخروج وأثناء الانتقال من خط إلى أخر".

يذكر أن مترو مدينة ووهان الصينة يحتوي على تسعة خطوط مترو و 228 محطة توقف.

وأعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، أنها سترفع القيود على وسائل النقل في المدينة منذ يوم 8 أبريل القادم.

هذا وتم عزل مدينة ووهان عن العالم الخارجي بسبب تفشي الفيروس التاجي في 23 يناير، وتم تعليق المواصلات في المدينة، بما في ذلك المترو والحافلات ومنعت الباصات ووسائل النقل المائي من دخول المدينة، بالإضافة إلى وقف عمل المطار ومحطات السكك الحديدية، ومنع على السكان من مغادرتها أو دخولها دون إذن خاص، كما أن الحركة حول المدينة محدودة للغاية.

 


مترو ووهان

الصين

كورونا

فيروس كورونا

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