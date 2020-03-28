اليوم السابع
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الرعاية الصحية تعلن خطتها لحماية منتفعيها من كورونا..تفعيل زيارات المنزل الأبرز

السبت، 28 مارس 2020 12:09 م
الرعاية الصحية تعلن خطتها لحماية منتفعيها من كورونا..تفعيل زيارات المنزل الأبرز الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل
كتب ـ وليد عبد السلام

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أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، عن الخطة الاحترازية والوقائية للهيئة لمنع انتشار عدوى "كوفيد 19 "، داخل الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتي تقوم على الاستباق والتحليل والمتابعة لضمان منع انتشار فيروس كورونا.
 
وأشار السبكي إلى أن الخطة تهدف لمواجهة فيروس كورونا عن طريق منع التكدس وخفض معدلات الازدحام بين المرضى والطاقم الطبي، وتقليل الزيارات إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وحصرها في حالات الطوارئ والضرورة القصوى فقط مع توفير آليات لتقديم الخدمات الطبية سواء بصورة إلكترونية أو من خلال الزيارات المنزلية.  
 
وأوضح السبكى، أن الإجراءات الاحترازية والوقائية تشمل منع زيارات المرضى بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، ووقف العمل بعيادات الأسنان والرمد لغير الحالات الطارئة، بالإضافة إلى تفعيل الزيارات المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة وحالات متابعة ما بعد العمليات الجراحية، وتوفير خدمة حجز العرض على اللجان الطبية من خلال الاتصال بالخط الساخن 15344، وتعديل آلية العرض على اللجان الاستشارية باستخدام الوسائل الإلكترونية وإبلاغ النتيجة للمريض تليفونيًا.
 
وتأتي تلك القرارات إلى جانب ما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تشغيله خلال الأيام القليلة الماضية من خدمة حجز مواعيد الكشف في الوحدات والمراكز التابعة للهيئة فرع بورسعيد عبر الخط الساخن 15344، وكذلك تسليم العلاج الشهري لأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل والمسجلين بفرع الهيئة، مجانًا، فى محل سكنهم.
 
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الصحة

الرعاية الصحية

فيروس كورونا

وزارة الصحة

التامين الصحى

التامين الصحى الشامل

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