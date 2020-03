الرئيس الإيطالى: لا يمكننى الذهاب إلى الحلاق بسبب إغلاق المتاجر

اعترف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بعدم ذهابه على الحلاق بسبب إغلاق المحلات والمتاجر، بعد تفشى فيروس كورونا الجديد، خلال خطابه قاده الاتحاد الأوروبى ، حول ضرورة أتخاذ إجراءات جديدة للمواجهة قبل فوات الأوان.

وذكرت تقارير إخبارية، أن نسخة "فيديو" الرئاسة الإيطالية غير معدلة، نشرت عن طريق الخطأ حيث طلب منه مستشاره جوفاني جراسو خارج الكاميرا تسوية خصلة شعره، حيث رد عليه بابتسامة " جوفاني ..لا يمكنني الذهاب إلى الحلاقين أيضًا"، فى حين انتشر على السوشيال ميديا فى إيطاليا هاشتاج . Mattarella.

My President, #Mattarella, off-air being the humble human he is in the most crystalline way.

"I know the hair is messy. Neither I have been to the barber, Giovanni" pic.twitter.com/oeDafZBQtg