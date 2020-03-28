الرئيس الإيطالى: لا يمكننى الذهاب إلى الحلاق بسبب إغلاق المتاجر

كتب هيثم سلامة

اعترف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بعدم ذهابه على الحلاق بسبب إغلاق المحلات والمتاجر، بعد تفشى فيروس كورونا الجديد، خلال خطابه قاده الاتحاد الأوروبى ، حول ضرورة أتخاذ إجراءات جديدة للمواجهة قبل فوات الأوان.

وذكرت تقارير إخبارية، أن نسخة "فيديو" الرئاسة الإيطالية غير معدلة، نشرت عن طريق الخطأ حيث طلب منه مستشاره جوفاني جراسو خارج الكاميرا تسوية خصلة شعره، حيث رد عليه بابتسامة " جوفاني ..لا يمكنني الذهاب إلى الحلاقين أيضًا"، فى حين انتشر على السوشيال ميديا فى إيطاليا هاشتاج . Mattarella.

My President, #Mattarella, off-air being the humble human he is in the most crystalline way.

"I know the hair is messy. Neither I have been to the barber, Giovanni" pic.twitter.com/oeDafZBQtg — Gianluca De Santis (@b8taFPS) March 27, 2020

وطلب الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا الدول الاوربية أن تتخذ اجراءات جديدة لمواجهة التهديد الذي يشكله فيروس كورونا لقادة الاتحاد الاوروبي قبل فوات الأوان، حيث جاء خطابه بعد أن فشل قادة الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على نهج مشترك للتعامل مع التداعيات الاقتصادية المتصاعدة من الوباء، قائلاً: آمل أن يفهم الجميع تمامًا خطورة التهديد الذي تواجهه أوروبا قبل فوات الأوان."





وأشاد ماتاريلا ، بقرارات البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية لردهما على الأزمة ، قائلا إنهما اتخذا "قرارات مالية واقتصادية مهمة وإيجابية" وتابع أن قادة الاتحاد الأوروبي "لم يفعلوا ذلك بعد".





يشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي لويجى دى مايو، صرح أمس الجمعة، عن توقعاته بسبل مواجهة الطوارئ الصحية-الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا، "أننا ننتظر ولاءً من شركائنا الأوروبيين".

وأضاف في مقال على صفحته الرسمية بالفيسبوك، بعد رفض دول بشمال أوروبا، من بينها ألمانيا، انشاء آلية إقراض شاملة فى منطقة اليورو (سندات كورونا)، أن "كلمة الولاء لها وزن مهم بالنسبة لنا، ونتوقع من أوروبا أن تؤدي دورها، وأيضًا لأن الكلمات المعسولة لا تقدم شيئا لنا.

وأضاف "لدينا شركات وعمالة وعائلات يجب أن يكونوا قادرين على التطلع إلى المستقبل والذين يحتاجون اليوم، قبل كل شيء، إلى دعم ملموس. نريد تقديم هذا الدعم لهم".

يشار إلى أن إيطاليا أعلنت أمس الجمعة تسجيل 969 وفاة جديدة في 24 ساعة، ليصل إجمالي الوفيات فيها إلى 9134، كما تخطت الإصابات بكورونا في إيطاليا الـ86 ألف حالة.