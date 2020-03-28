اليوم السابع
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الرئيس الإيطالى: لا يمكننى الذهاب إلى الحلاق بسبب إغلاق المتاجر

السبت، 28 مارس 2020 01:24 م
الرئيس الإيطالى: لا يمكننى الذهاب إلى الحلاق بسبب إغلاق المتاجر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا
كتب هيثم سلامة

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اعترف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بعدم ذهابه على الحلاق بسبب إغلاق المحلات والمتاجر، بعد تفشى فيروس كورونا الجديد، خلال خطابه قاده الاتحاد الأوروبى ، حول ضرورة أتخاذ إجراءات جديدة للمواجهة قبل فوات الأوان.

وذكرت تقارير إخبارية، أن نسخة "فيديو" الرئاسة الإيطالية غير معدلة، نشرت عن طريق الخطأ حيث طلب منه مستشاره جوفاني جراسو خارج الكاميرا تسوية خصلة شعره، حيث رد عليه بابتسامة " جوفاني ..لا يمكنني الذهاب إلى الحلاقين أيضًا"، فى حين انتشر على السوشيال ميديا فى إيطاليا هاشتاج  . Mattarella. 

وطلب الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا  الدول الاوربية أن تتخذ اجراءات جديدة لمواجهة التهديد الذي يشكله فيروس كورونا لقادة الاتحاد الاوروبي قبل فوات الأوان، حيث جاء خطابه بعد أن فشل قادة الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على نهج مشترك للتعامل مع التداعيات الاقتصادية المتصاعدة من الوباء، قائلاً: آمل أن يفهم الجميع تمامًا خطورة التهديد الذي تواجهه أوروبا قبل فوات الأوان."

رئيس إيطاليا (1)
 

وأشاد ماتاريلا ، بقرارات البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية لردهما على الأزمة ، قائلا إنهما اتخذا "قرارات مالية واقتصادية مهمة وإيجابية" وتابع أن قادة الاتحاد الأوروبي "لم يفعلوا ذلك بعد".

 

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يشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي لويجى دى مايو، صرح أمس الجمعة، عن توقعاته بسبل مواجهة الطوارئ الصحية-الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا، "أننا ننتظر ولاءً من شركائنا الأوروبيين".

وأضاف في مقال على صفحته الرسمية بالفيسبوك، بعد رفض دول بشمال أوروبا، من بينها ألمانيا، انشاء آلية إقراض شاملة فى منطقة اليورو (سندات كورونا)، أن "كلمة الولاء لها وزن مهم بالنسبة لنا، ونتوقع من أوروبا أن تؤدي دورها،  وأيضًا لأن الكلمات المعسولة لا تقدم شيئا لنا.

وأضاف "لدينا شركات وعمالة وعائلات يجب أن يكونوا قادرين على التطلع إلى المستقبل والذين يحتاجون اليوم، قبل كل شيء، إلى دعم ملموس. نريد تقديم هذا الدعم لهم".

يشار إلى أن إيطاليا أعلنت أمس الجمعة تسجيل 969 وفاة جديدة في 24 ساعة، ليصل إجمالي الوفيات فيها إلى 9134، كما تخطت الإصابات بكورونا في إيطاليا الـ86 ألف حالة.


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