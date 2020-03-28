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الرئيس الأمريكي لا يستبعد فرض حجر صحى على نيويورك

السبت، 28 مارس 2020 06:25 م
الرئيس الأمريكي لا يستبعد فرض حجر صحى على نيويورك ترامب
كتب سمير حسنى

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نقلت العربية عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم السبت قوله: "لا نستبعد فرض حجر على نيويورك".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هاجم  وسائل الإعلام التى تنشر شائعات وتبنى قصصها على مصادر مجهولة، بما يجعل أخبارها مجرد روايات زائفة، مطالبًا وسائل الإعلام بضرورة الكشف عن المصادر التى تنقل عنها المعلومات، لافتًا إلى أن أحد الأسباب التى جعلت الأخبار الزائفة منتشرة للغاية هو أن "الصحفيين" الفاسدين يبنون قصصهم على المصادر التى يختلقونها.

 

وقال الرئيس الأمريكى، فى تغريدات متتالية عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم السبت: "الكثير من وسائل الإعلام فى لامستريم تكتب وتبث القصص بالحقائق المختلقة والخاطئة عن علم.. إنهم يفعلون ذلك عن طريق اقتباس مصادر لم تسمها ببساطة وغير موجودة.. هؤلاء أناس خطرون وفاسدون للغاية، وسوف يفعلون أى شىء للفوز.. تسمية المصادر الخاصة بك!".


ترامب

كوفيد 19

نيويورك

كورونا في امريكا

كورونا في نيويورك

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