اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 07:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الحجر الصحى" بالمطار يكثف إجراءاته الوقائية على رحلات إجلاء المصريين

السبت، 28 مارس 2020 06:34 م
"الحجر الصحى" بالمطار يكثف إجراءاته الوقائية على رحلات إجلاء المصريين الحجر الصحى بمطار القاهره-ارشيفيه
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضعت إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى خطة احترازية مكثفة لمواجهة فيروس كورونا، على رحلات إجلاء المصريين من الخارج، وذلك من خلال إجراء الفحص الطبى الإجبارى على جميع الركاب فور وصولهم، تحسبا لوجود أى اصابات أو الاشتباه فى اعراض المرض القاتل، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسى التى تعد من أعراض الفيروس القاتل.

 

وقالت مصادر بمطار القاهرة، أن فريق الحجر الصحى بمطار القاهرة يقوم باستقبال جميع الركاب القادمين من الخارج على الحلات الاستثنائية، داخل صالة الوصول بمطار القاهرة والمجهزة بكافة الأجهزة الطبية لإجراء الاختبارات اللازمة على كافة الركاب، حيث يتم إجراء اختبار فيروس كورونا (rapid test) وهو عبارة عن تحليل لقياس الأجسام المضادة للفيروس فى جسم الراكب ويستغرق الاختبار ما يقرب من 10 دقائق لتحديد موقع الراكب إلى جانب اختبار قياس درجة الحرارة.

 

وأضافت المصادر، أن فى حال الاشتباه فى أى حالة من الحالات بين الركاب القادمين على الرحلات الاستثنائية، يتم على الفور عزل الراكب وتحويله إلى مستشفى الحميات، لإجراءات الفحوصات الطبية للتأكد من خلوه من العدوى، فيما يتم منح جميع الركاب كروت صحية لمتابعة حالاتهم الصحية فترة لمدة تصل إلى 14 يوما من تواجدهم داخل البلاد. 

 

وتقوم إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة أيضا بالالتزام بالتدقيق الطبى الإجبارى المتبع لجميع أفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالإضافة إلى جميع المتعاملين والمتخالطين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية كأجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.

 


الحجر الصحي

مطار القاهرة

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجول في البلاد لليوم الرابع وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجول في البلاد لليوم الرابع وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

فيفا يشيد بمبادرة لاعبى القطبين: الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا

فيفا يشيد بمبادرة لاعبى القطبين: الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة