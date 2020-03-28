"الحجر الصحى" بالمطار يكثف إجراءاته الوقائية على رحلات إجلاء المصريين

وضعت إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى خطة احترازية مكثفة لمواجهة فيروس كورونا، على رحلات إجلاء المصريين من الخارج، وذلك من خلال إجراء الفحص الطبى الإجبارى على جميع الركاب فور وصولهم، تحسبا لوجود أى اصابات أو الاشتباه فى اعراض المرض القاتل، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسى التى تعد من أعراض الفيروس القاتل.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، أن فريق الحجر الصحى بمطار القاهرة يقوم باستقبال جميع الركاب القادمين من الخارج على الحلات الاستثنائية، داخل صالة الوصول بمطار القاهرة والمجهزة بكافة الأجهزة الطبية لإجراء الاختبارات اللازمة على كافة الركاب، حيث يتم إجراء اختبار فيروس كورونا (rapid test) وهو عبارة عن تحليل لقياس الأجسام المضادة للفيروس فى جسم الراكب ويستغرق الاختبار ما يقرب من 10 دقائق لتحديد موقع الراكب إلى جانب اختبار قياس درجة الحرارة.

وأضافت المصادر، أن فى حال الاشتباه فى أى حالة من الحالات بين الركاب القادمين على الرحلات الاستثنائية، يتم على الفور عزل الراكب وتحويله إلى مستشفى الحميات، لإجراءات الفحوصات الطبية للتأكد من خلوه من العدوى، فيما يتم منح جميع الركاب كروت صحية لمتابعة حالاتهم الصحية فترة لمدة تصل إلى 14 يوما من تواجدهم داخل البلاد.

وتقوم إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة أيضا بالالتزام بالتدقيق الطبى الإجبارى المتبع لجميع أفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالإضافة إلى جميع المتعاملين والمتخالطين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية كأجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.