البابا تواضروس فى رسالته اليومية: "إن نسيت الأم رضيعها لا ينسانا الله"

سارة علام

واصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية تفسيره لآيات من الإنجيل مخصصا حلقة اليوم من برنامجه لتفسير آية "أرحمنا يا الله ثم أرحمنا"، وقال البابا إن الله جزيل التحنن أى وافر العطاء بمعنى أن حنان الله لا يمكن وصفه، فإن نسيت الأم رضيعها لا ينسانا الله.

واستكمل البابا: فالله أيضا جزيل الرحمة، وكريم فى هذا الحنان و أتعجب من قسوة الإنسان على الإنسان بينما الله جزيل التحنن على الصغير والكبير والفقير والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة

واعتبر البابا أن الله هو صاحب الحل الثالث، موضحا: "ففى قصة الابن الضال حين بدأ يدرك ما فعله ظن إنه أبيه سيطرده أو يطلب منه أن يعمل أجيرا لديه أما الحل الثالث الذى لم يرد على ذهن الابن الضال هو أن أبيه سيستقبله فى حضنه وسيذبح ذبيحة احتفالا به هذا هو حل الله".

واختتم بابا الإسكندرية: حنان الله على الإنسان لا يمكن وصفه فنرى الأطباء أثناء العلاج يقولون هناك معجزة حدثت لأن يد الله ومعجزاته مع الإنسان لا تتوقف

كان قداسة البابا تواضروس قد صلى الأربعاء الماضى لرفع الوباء عن مصر مطالبا جموع المسيحيين بمشاركته فى تلك الصلاة التى ضمت كافة كنائس العالم وذلك بعد أن أغلقت الكنائس لمنع الزحام كإجراء وقائى للحماية من خطر انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد المعروف باسم كورونا، ومن ثم لجأ البابا تواضروس إلى بث برنامج يومى يتيح له إلقاء تعاليمه وعظاته على الأقباط فى أيام الصوم المقدس.

واجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وأصدرت اللجنة عدد من القرارات الهامة، أبرزها غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أى جناز على أسرة المتوفى فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.