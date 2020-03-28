الأجهزة الأمنية تفض سوق قرية بردين فى الشرقية بالقوة الجبرية

الشرقية- فتحية الديب

فضت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، مساء اليوم، سوق قرية بردين، دائرة مركز الزقازيق، بالقوة الجبرية، بعد أن وردت معلومات للأجهزة بقيام الباعة الجائلين بإقامة السوق بالمخالفة للتعليمات.

وفي سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية، بمدينة ومركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، أمس، بتشميع 5 محال تجارية بنطاق المركز، وفرض غرامة عليهم 4000 جنيه، وذلك لعدم التزامهم بقرارات مجلس الوزارء بغلق كافة المحال التجارية يومي الجمعة والسبت.

وأثناء مرور الأجهزة التنفيذية بمديرية بلبيس برئاسة اللواء سامي علام، رئيس مجلس المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، برئاسة العميد أيمن الفقي، تم مشاهدة محل جزارة ومحل كاوتش و3 محال تجارية لبيع الموبيلات غير ملتزمة بقرار الغلق، وتعمل فتم تشميعها وإتخاذ إجراء ضدها وفرض غرامة مالية قدرها 4000 جنيه.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أن المحافظة جادة فى تنفيذ قرارات رئيس الوزراء وملتزمة بتطبيق بكافة بنودها بالتعاون مع القوات الشرطية ولجان المتابعة الميدانية وكذلك لجان المتابعة المشكلة فى جميع المراكز والمدن والأحياء.

وناشد محافظ الشرقية، جميع المواطنين على مستوى المحافظة تطبيق والالتزام بكافه القرارات الاستباقية التى تتخذها الحكومة المصرية والتى من شانها تقليل فرص الإصابه وانتشار العدوى ومن ثم الحفاظ على سلامة وحياة المواطنين.