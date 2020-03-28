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استئناف خدمة قطارات شحن البضائع بين ووهان وأوروبا لأول مرة منذ تفشى كورونا

السبت، 28 مارس 2020 11:35 ص
استئناف خدمة قطارات شحن البضائع بين ووهان وأوروبا لأول مرة منذ تفشى كورونا قطار شحن البضائع
كتب محمد تهامى زكى

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غادر مدينة ووهان بمقاطعة هوبى بوسط الصين، اليوم السبت، أول قطار شحن محمل بالبضائع متجه إلى أوروبا، منذ تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث من المتوقع أن يصل إلى مدينة دويسبورج فى ألمانيا بعد 15 يوما.

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ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، يعد هذا أول قطار بضائع بين ووهان وأوروبا منذ تفشى الوباء، ما يرمز إلى استئناف التشغيل العادى لخدمة الشحن عبر القطارات، ويحمل نحو 166.4 طن من المواد المضادة للوباء إلى القارة العجوز.
 
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من ناحية أخرى، أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، اليوم السبت، أنها أعادت العمل جزئيا بمترو أنفاق المدينة وذلك بعد إغلاقة لفترة من الوقت بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وأصدرت سلطات المدينة بيانا على موقعها الالكترونى وجاء فيه: "فى 28 مارس الساعة 6.30 صباحا تم استئناف عمل الخطوط 1،2،3،4،6 و 7. لمترو الأنفاق الذى يعمل فى أيام الأسبوع من 6.00 إلى 23.00 فى عطلات نهاية الأسبوع من 6.30 إلى 23.00".

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وأكدت السلطات فى بيانها: "أن على جميع ركاب المترو ارتداء أقنعة طبية واقية عند الدخول والخروج وأثناء الانتقال من خط إلى أخر".

يذكر أن مترو مدينة ووهان الصينة يحتوى على تسعة خطوط مترو و 228 محطة توقف.

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وأعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، أنها سترفع القيود على وسائل النقل فى المدينة منذ يوم 8 أبريل القادم.

هذا وتم عزل مدينة ووهان عن العالم الخارجى بسبب تفشى الفيروس التاجى فى 23 يناير، وتم تعليق المواصلات فى المدينة، بما فى ذلك المترو والحافلات ومنعت الباصات ووسائل النقل المائى من دخول المدينة، بالإضافة إلى وقف عمل المطار ومحطات السكك الحديدية، ومنع على السكان من مغادرتها أو دخولها دون إذن خاص، كما أن الحركة حول المدينة محدودة للغاية.

 


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