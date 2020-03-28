إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة بمنطقة الاستاد فى طنطا

كتب عادل ضرة

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم السبت، صدمتهم سيارة ملاكى مسرعة بمنطقة الاستاد بطنطا، وتم نقلهم بالإسعاف لمستشفى طنطا الجامعى.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بورود إشارة لشرطة النجدة، بتصادم سيارة ملاكى بـ4أشخاص بمنطقة الاستاد، انتقلت قوة من القسم لمكان البلاغ، وتبين أثناء وقوف 4 أشخاص على الرصيف، صدمتهم سيارة ملاكى، انتقلت 3سيارات إسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعى لإسعافهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان شخص قد لقى مصرعه فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية بمركز قطور بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قطور بتصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية بدائرة مركز قطور، وانتقلت سيارة إسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع شخص متأثرا بجراحه فى الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.