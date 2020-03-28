اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 03:52 م
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إزالة 4 حالات بناء مخالف بمركزى طهطا والبلينا فى سوهاج.. صور

السبت، 28 مارس 2020 03:20 م
إزالة 4 حالات بناء مخالف بمركزى طهطا والبلينا فى سوهاج.. صور جانب من الإزالة
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت الوحدة المحلية  لمركزى ومدينة طهطا والبلينا، عن إزالة 4 حالات لمخالفات البناء في المهد خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات ين، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الدولة التى تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية فى إعادة التعدى على الأراضى مرة أخري.

وأوضح على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أنه تم تنفيذ إزلات للبناء في المهد لعدد 3 حالات إزالة بالمجالس القروية شملت بنجا وشطوره والصفيحة على مساحة قيراط ونصف عبارة عن ردم حفر وقواعد.

وعلى جانب أخر، قامت الوحدات المحليه لمركز ومدينة البلينا برئاسة أحمد البدرى رئيس المركز بتنفيذ حالة ازالة فورية فى المهد بمساحة حولى 7 قيراط بقرية الغابات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفة وذلك حفاظا على املاك الدوله وردع المخالفين والتصدي لهم

وفى وقت سابق، أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، عن تنفيذ الوحدات المحلية لإزالات فورية فى المهد لـ 53 حالة تعدى وبناء مخالف، خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الدولة التى تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية فى إعادة التعدى على الأراضى مرة أخري.

وأوضح محافظ سوهاج أن مركز ومدينة جرجا أزال 15 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة "حماية النيل" بإجمالى مساحة 1445 متر، مشيرا إلى أنه نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة البلينا إزالة فورية فى المهد بنجع أبو عبده بمساحة 90 مترا، كما تمت إزالة فورية لحالتين تعدى على أملاك الدولة بالجلاوية بمركز ومدينة ساقلتة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وقال المحافظ إنه تمت إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، خلال حملة مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، لافتا إلى أنه فى حى غرب سوهاج تمت إزالة فى المهد لشدة خشبية ومصادرة مواد البناء بحوض الثلاثين.

وكشف الفقي، عن إزالة 26 حالة تعدى بمركز ومدينة طما إزالة فورية على مساحة 10 قراريط و11 سهم أملاك دولة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لافتا إلى إزالة حالة تعدى على 4 قراريط أراضى زراعية بقرية نيدة مركز ومدينة أخميم.

 

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