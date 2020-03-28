أمن القليوبية يضبط 7 أطنان أرز ومكرونة قبل ترويجها بالسوق السوداء بالخصوص

القليوبية - نيفين طه

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية ، أكثر من 7 أطنان أرز ومكرونة وكمية من السلع الغذائية ، بمخزن بدائرة قسم شرطة الخصوص ، قبل ترويجها بالأسواق السوداء بعد حجبها عن المواطنين تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق .

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العقيد احمد عبدالعليم مدير مباحث التموين بالقليوبية ، بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية " تابع لإحدى الشركات" بدائرة قسم شرطة الخصوص ، لحيازته كمية قدرها 7,270 طن "مكرونة ، زيت زيتون ، منظفات صناعية " وعدد 42524 عبوة " صلصة ، منظفات صناعية " قام المذكور بتخزينها بقصد حجبها عن التداول وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة .

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض علي مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية ، لأحتكاره أكثر من 28 طن سلع غذائية ، فضلا عن 697944 عبوة شاى وصلصة لاحتكاره لها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق .

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية ، بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخصوص لقيامه بحجب 28,125 طن سلع غذائية "فول صحيح معبأ داخل عبوات أوزان وأحجام مختلفة" وكذا 697944عبوة "شاى، جبن أبيض، عصائر، صلصة، منظفات صناعية" وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من القبض على مدير مسئول محطة تموين سيارات بالقناطر الخيرية لتجميعه كمية من السولار دون التعاقد مع الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لتجميعه 44000 لتر "سولار بنزين 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة قدرت بقيمة مالية 311500 جنيهاً تقريباً.

وفى سياق متصل، ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدامى وأكثر من 8 أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن مصنع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لحيازته (8,350 طن "سكر حر، دقيق فاخر، عسل جلوكوز، سميد"، مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا 1100 عبوة "حلويات شرقية"منتج نهائى معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام.