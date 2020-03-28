اليوم السابع
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"أمان الشموت".. مبادرة لشباب القليوبية لمواجهة فيروس كورونا

السبت، 28 مارس 2020 11:52 ص
"أمان الشموت".. مبادرة لشباب القليوبية لمواجهة فيروس كورونا شباب الشموت يجرون عملية تطهير قريتهم للوقاية من كورونا
القليوبية إبراهيم سالم

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دشن مجموعة من الشباب بقرية الشموت التابعة لمركز ومدينة بنها بالقليوبية، مبادرة "أمان الشموت"، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من خلال استخدام معدات وأدوات التطهير والقيام بأعمال تعقيم شوارع القرية إلى جانب الاهتمام بنشر التوعية بين أبناء القرية والتي تضمنت الالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الدولة.

وأكد الدكتور وليد الفروماوى وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الشباب أطلقوا المبادرة إيمانا منهم بضرورة المساهمة والمشاركة المجتمعية في الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث قاموا برش جميع شوارع القرية والعزب المجاورة والجهات الحكومية الموجودة داخل القرية ومن قبلها قاموا بتنظيف مداخل القرية.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وتوجه المحافظ بالشكر لرجال الشرطة المصرية والقيادات الأمنية برئاسة اللواء جمال الدين الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير امن القليوبية، وذلك لأداء مهامهم فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الشرطة المصرية تبذل قصارى جهدها فى توفير الأمن والأمان للبلاد وهم دائما على أتم الاستعداد لتقديم التضحيات من أجل سلامة الوطن ، ويتوجه بالشكر لمواطنى المحافظة لالتزامهم بالتواجد داخل منزلهم مع بدء الحظر .

وأهاب المحافظ، بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات.

أعمال تطهير قرية الشموت للوقاية من كورونا
أعمال تطهير قرية الشموت للوقاية من كورونا

 

أعمال تطهير قرية الشموت
أعمال تطهير قرية الشموت

 

أعمال تعقيم القرية
أعمال تعقيم القرية

 

تطهير شوارع القرية للوقاية من كورونا
تطهير شوارع القرية للوقاية من كورونا

 

شباب الشموت خلال المبادرة
شباب الشموت خلال المبادرة

 

شباب قرية الشموت خلال المبادرة
شباب قرية الشموت خلال المبادرة

 


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فيروس كورونا

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