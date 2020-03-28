أخبار اقتصاد اليوم.. ارتفاع الصادرات لـ4.4 مليار دولار خلال يناير وفبراير 2020

شهد اليوم السبت 28-3-2020 عددا من الأحداث الاقتصادية المحلية كان من بينها استقرار اسعار الذهب والعاملات إضافة إلى ارتفاع الصادرات المصرية رغم أزمة كورونا.



وجاءت أبرز الأخبار الاقتصادية اليوم

وزير المالية: نثق فى قدرة مصر بقيادتها وتكاتف شعبها على تجاوز محنة «كورونا»

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية تقدير واعتزاز لرجال مصالح الضرائب المصرية والعقارية والجمارك، والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية المختلفة خاصة المستشفيات والمرافق الحيوية، الذين يعكفون، على أداء مهامهم الوظيفية بكل جدية وإخلاص للمساعدة فى تدبير احتياجات مصر؛ ليضربوا أروع الأمثلة فى خدمة الوطن، معلنين اصطفافهم إلى جوار أشقائهم من أبطال مصر الذين يخوضون معركة حقيقية ضد فيروس كورونا المستجد، لا يستطيع النزول إلى ميادينها إلا المخلصون؛ ليسهموا بفاعلية فى مسيرة العمل الوطنى خلال هذه الظروف الاستثنائية؛ إعلاءً لمصلحة الوطن، وحرصًا على صحة المواطنين.

3.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية خلال فبراير 2020

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الأسكندرية برئاسة حسام الدين حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الأسكندرية عن مشمول 12303 شهادة جمركية وارد نهائى فى شهر فبراير 2020 ، وذلك لأصناف متعددة منها السلع الإستراتيجية والبضائع العامة ( اللحوم – القمح – الذرة – الكيماويات – السكر ) وقطع الغيار والسيارات والدخان.

وزيرة التجارة تبحث ترويج المنتجات المصرية بأفريقيا بعد تعطل صادرات أوروبا

تدرس نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة طلبات المجلس التصديرى الصناعات الغذائية بالتعرف على أهم الدول التى تصدر إليها الدول الأوروبية صناعات غذائية وخاصة دول إيطاليا، وألمانيا، وأسبانيا، وذلك من خلال جمع معلومات من قطاع التمثيل التجارى لهذه الدول الثلاثة، حيث توقفت معظم الصادرات الأوروبية من الصناعات الغذائية إلى هذه الدول بعد توقف مصانعها وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا والتى احتلت الصدارة ضمن الدول الأكثر وباء بالفيروس.

رغم أزمة كورونا.. ارتفاع الصادرات لـ4.4 مليار دولار خلال يناير وفبراير 2020

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال شهرى يناير وفبراير 2020 بقيمة 140 مليون دولار لتسجل 4.394 مليار دولار، رغم تفشى فيروس كورونا والذى أثر على حركة التجارة فى العالم، مقابل 4.254 مليار دولار بنفس الفترة من 2019.

أسعار الذهب اليوم السبت 28 – 3 – 2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت، استقرارا ملحوظا لجميع الأعيرة، إذ سجل سعر الذهب اليوم لعيار 21 سجل ما قيمته 706 جنيها للجرام، في حين تسجل أسعار الذهب عالميا 1627 دولار للأوقية حتى الآن، ورغم أنه سعر مرتفع نسبيا إلا أن هبوط الطلب على المعدن النفيس فى مصر يسبب هذا الهبوط فى الأسعار.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 605 جنيهات للجرام

عيار 21 يسجل 706 جنيهات للجرام

عيار 24 يسجل 809 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب 5648 جنيها

أوقية الذهب 1627 دولارا

استقرار سعر الدولار اليوم السبت 28-3-2020 أمام الجنيه المصرى

استقر سعر الدولار اليوم السبت 28-3-2020، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم السبت 28-3-2020 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 28-3-2020 ، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الخميس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.17 جنيه للشراء، 17.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.02 جنيه للشراء، 19.63جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.71 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.