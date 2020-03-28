أجهزة الأمن تنجح فى إعادة مريض نفسى لأهله بعد هروبه بالتجمع

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة الجديدة، فى إعادة مريض نفسى لأهله بعد هروبه منهم، وتم تحرير المحضر اللازم لتسليمه لأهليته.

بدأت الواقعة دورية أمنية بإدارة تأمين القاهرة الجديدة، برئاسة العميد محمد عمر، وخلال مرور النقيب علاء الماحى، والنقيب محمد علاء، تلقوا بلاغ من "محمد.ز"، 37 سنة، يفيد بهروب ابن عمه وهو مريض نفسى.

وبتكثيف الجهود تم العثور على المتغيب خلف مسجد المصطفى بمنطقة النرجس2، وعلى الفور تم إخطار الأهلية، وإخطار رئيس مباحث الإدارة العميد ياسر الهراس، ومدير الإدارة العميد محمد عمر، وتم اصطحاب المتغيب لديون قسم التجمع الخامس، لتسلمه فى محضر رسمى لأهليته.

كانت وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة للتصدى لفيروس كورونا المستجد، وضبط كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 498 قضية فى مجال حجب وغش المستلزمات الطبية والبيع بأكثر من السعر المقرر، حيث بلغ حجم المضبوطات فيها 30، 589 طن، و418، 936 عبوة، و2، 247757 قطعة، و16، 361 لتر "مستلزمات طبية".

وأثمرت الجهود عن 1140 قضية فى مجال حجب وغش السلع الإستراتيجية والبيع بأكثر من السعر المقرر، بلغ حجم المضبوطات فيها 867، 357 طن، و1، 123، 211 عبوة، و98، 975 قطعة، و11، 394 لتر "سلع مختلفة".

ونجحت الجهود فى ضبط 5294 قضية مقاهى مخالفة، وغلق 3670 مركزا تعليميا مخالفا، وغلق 9004 محلات مخالفة لقرار الغلق.