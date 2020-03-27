4 خطوات لعزل نفسك فى المنزل.. أهمها ابق فى غرفة منفصلة

كتبت فاطمة خليل

العزل المنزلى من أهم الخطوات التي يجب على أي شخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا اتباعها، حيث يجب ألا يحتك بأى شخص آخر، خاصة أصحاب المناعة الضعيفة مثل: كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة، حيث قد يهدد الفيروس حياة هؤلاء أكثر من غيرهم، وفقاً لموقع economictime، في هذا التقرير نقدم 4 خطوات لعزل نفسك في المنزل.

4 خطوات لعزل نفسك في المنزل



ابق في المنزل



ابق في المنزل ما لم يجب عليك زيارة الطبيب، لا تذهب للعمل أو للتسوق، إذا كان يجب عليك الخروج من غرفتك، فارتدي قناعًا ولا تشارك المناشف مع أي شخص آخر.

من بين الأشخاص الذين تم إخبارهم بالحجر الذاتي أو عزل أنفسهم أو البقاء في المنزل هم الأشخاص العائدين من دول تنتشر بها العدوى، وأولئك الذين ظهرت عليهم الأعراض.

يمكن أن تكون شروط العزل المنزلي مرهقة وقد تستمر لمدة أسبوعين، وهي فترة الحضانة المفترضة للفيروس.

العزلة في غرفة منفصلة



إذا كنت مصابًا أو تعرضت للفيروس التاجي، فيجب عليك عزل نفسك عن شريكك وعائلتك أو أطفالك أو عمتك المسنة ولا يجب حتى أن تربي كلبك.

إذا لم يكن لديك غرفتك الخاصة، فيجب تخصيص غرفة لاستخدامك فقط يجب عليك استخدام حمام منفصل، لا تقابل أي شخص ولا تخرج من غرفتك.

ارتدي قناعاً واقياً



إذا كان يجب أن تكون بالقرب من أشخاص آخرين - في منزلك، أو في السيارة لأنك في طريقك لرؤية الطبيب، يجب عليك ارتداء قناع، ويجب على جميع من حولك أيضًا.

النظافة

إذا كنت تسعل أو تعطس، يجب عليك تغطية فمك وأنفك بمنديل ورميه في سلة قمامة خاصة ، ثم يجب أن تغسل يديك على الفور بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

يمكنك استخدام المطهر ، إذا وجدته ، لكن يفضل الماء والصابون.

حتى إذا لم تسعل أو تعطس ، يجب عليك غسل يديك بشكل متكرر وتجنب لمس عينيك وأنفك وفمك.