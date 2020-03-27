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1.6 مليون جنيه حوافز للنشر العلمى الدولى بجامعة بنها

الجمعة، 27 مارس 2020 04:40 م
1.6 مليون جنيه حوافز للنشر العلمى الدولى بجامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها
القليوبية نيفين طه

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وافق مجلس جامعة بنها فى اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على صرف مكافآت النشر العلمى الدولى لأعضاء هيئة التدريس خلال الـ 6 شهور الماضية.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان مجلس الجامعة وافق على تخصيص مليون و600 ألف جنيه لمكافآت وحوافز للنشر العلمى الدولى والاستشهادات المرجعية ،مشيرا إلى أن الحوافز تغطى أكثر من 250 بحث منشور فى مجلات عالمية مرموقة ومصنفة دوليا.

واكد الجيزاوى حرص الجامعة على وضع البحث العلمي في مركز اهتمامها ، وتطوير مخرجاته وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع المحلى، وذلك من خلال تمويل البحوث العلمية وتشجيع شباب الباحثين والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في تطوير المشروعات البحثية.

كما قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، صرف مكافأة تشجيعية لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك لجهودهم المبذولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقال "السعيد"،إن المكافاة هى أقل ما يمكن أن تقدمه إدارة الجامعة لكادر المهن الطبية والأطباء المقمين والإمتياز والتمريض والإداريين والفنيين والأمن الإدارى، لدورهم الفعال فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ورفع درجة الاستعداد القصوى داخل أقسام المستشفيات والعيادات لاستقبال أى حالات فى أى وقت دون توقف .

ووجه رئيس الجامعة الشكر لمجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية وجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين، لحرصهم الشديد على التواجد المستمر وخدمة المرضى والمترددين على المستشفى، وتنفيذ خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية التى تتخذها جامعة بنها ومستشفياتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد .

وكان أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، أن الجامعة قد بدات بالفعل فى تفعيل منظومة الشكاوى الجديدة وتحويل الشكاوى الورقية إلى إلكترونية منذ أبريل الماضى.

وأشار السعيد، إلى أن المنظومة الجديدة للشكاوى تم تطبيقها داخل 19 وحدة على مستوى الجامعة وكلياتها والمستشفيات والمدن الجامعية لضمان سهولةاستقبال وتسجيل الشكاوى وسرعة الفحص والرد عليها بما يضمن توفير الوقت والجهد.

وقال رئيس الجامعة، إنه أعطى تعليمات لإدارة خدمة المواطنين بإدارةالجامعة بعدم استقبال الشكاوى الورقية واستقبال الشكاوى إلكترونيًا وذلك نظرا للظروفالحالية والاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتحسبًا لمنع وانتشارالعدوى وحفاظًا على سلامة العاملين والمترددين على الجامعة.

واضاف السعيد أن الجامعة تستقبل الشكاوى إلكترونيًا على رابط منظومةالشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg  أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.

 


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