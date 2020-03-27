وكيل البرلمان: الدولة تعمل فى ظروف غير عادية وتتطلب من الجميع المساندة

كتبت إيمان على

أكد النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن ما تواجهه الدولة المصرية من التصدى لانتشار فيروس كورونا، خارج عن الإطار العادى، وهو ما يفرض على البرلمان وكافة أجهزة الدولة التعامل بآليات جديدة فى عقد الاجتماعات وغيرها من صدور قرارات طبقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، وهو ما يستلزم على الجميع المساندة والتكاتف من أجل العبور من هذه المرحلة بأقل الخسائر والحفاظ على قوام الشعب المصرى.



وشدد وكيل مجلس النواب، أن البرلمان وضع خطة التعامل بشكل شامل لتقليل الكثافات بالبرلمان، مشيرًا إلى أن الحديث عن كيفية وشكل انعقاد الجلسات العامة الفترة المقبلة سابق لأوانه، ومازال قيد البحث فيما هو مناسب ويمنع فرص التقاط العدوى.



وأوضح السيد الشريف، أن مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 " من القضايا الحتمية التى يبحث البرلمان كيفية مناقشتها وإحالتها، مشددًا أن هناك تنسيقًا كاملاً بين هيئة مكتب المجلس والحكومة فى كافة الموضوعات.



وأكد وكيل مجلس النواب، أن الحكومة اتخذت مراحل متدرجة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا طبقًا لتطور مراحل الإصابة بالفيروس، مشددًا على أن الدولة تسير فى خطوات مدروسة للحد من انتشار المرض وصولاً لما أعلنته من قرارًا بحظر التجوال من 7 مساء لـ6 صباحا وما لحق ذلك من قرارات أخرى.



يذكر أنه وفقًا لما ينص عليه الدستور، فإن وزارة المالية ملزمة بإرسال مشروع الموازنة العامة الجديد قبل 31 مارس الجارى، والمفترض وفقًا لما يجرى إلقاء البيان المالى والتخطيطى للموازنة فى منتصف أبريل، ولكن ما زالت تدور علامات استفهام فى الوقت الحالى حول كيفية مناقشة الموازنة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذ للتصدى لانتشار فيروس كورونا .



وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن خطة مواجهة فيروس كورونا بدأت منذ أسابيع، وهناك بعض الدول القريبة لم تستطع الحد من هذا الخطر، موضحًا أن مصر تخطت المرحلة الأولى للخطة التى كانت تضعها الحكومة من 3 مراحل وتوجيهات رئيس الجمهورية هو الحفاظ على سلامة المواطنين.



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى الثلاثاء الماضى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



وقال فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.



كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.