اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 03:08 ص
خالد صلاح
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وكيل إمارة الرياض: إنجاز أكثر من 1500 طلب وتفعيل خدمات إلكترونية أكثر

الجمعة، 27 مارس 2020 03:00 ص
وكيل إمارة الرياض: إنجاز أكثر من 1500 طلب وتفعيل خدمات إلكترونية أكثر الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديرى
وكالات

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أوضح وكيل إمارة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديرى، أن الإمارة أنجزت إنفاذاً لتوجيهات ومتابعة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بتطبيق آليات العمل عن بعد واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد، أكثر من 1500 عملية إلكترونية .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء ذلك خلال اطلاع وكيل الإماراة اليوم على تقارير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة المنطقة ونتائج آليات العمل عن بعد .

وبين وكيل إمارة الرياض أن الخدمات الإلكترونية تشمل طلبات السجناء إلكترونياً وطلبات تملك العقار وخدمة التعديات الإلكترونية بالإضافة إلى الخدمات الحالية التي تشمل المجلس الإلكتروني الذي يمثل مجلس أمير منطقة الرياض و نائبه وكذلك الاستدعاء الإلكتروني .

وأكد الدكتور السديرى على تواصل الإمارة مع المواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر أدوات الاتصال عن بعد وتقديم خدماتها لهم في مواقعهم دون الحاجة لتواجدهم .


السعوديه

الرياض

منطقه الرياض

خدمات الكترونيه

اخبار السعوديه

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