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وكيل أوقاف كفر الشيخ: تحرير محضر ضد مواطن خطب الجمعة وآخرين فتحوا زاوية للصلاة

الجمعة، 27 مارس 2020 05:18 م
وكيل أوقاف كفر الشيخ: تحرير محضر ضد مواطن خطب الجمعة وآخرين فتحوا زاوية للصلاة الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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حررت إدارة أوقاف سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ محضراً حمل رقم 2144/ 2020 إداري مركز شرطة سيدى سالم من الشيخ ياسر محمد شحاته مفتش أول المساجد، ضد سعد محمد محمود زغلول، أحد مواطنى سيدى سالم وآخرين وذلك لقيام الآخير باستحداث زاوية أسفل منزله بجوار المحكمة بمدينة سيدى سالم ـ وقيامه بأداء خطبه الجمعة اليوم بالمخالفة للتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف ورئيس محلس الوزراء، عدم حصوله على ترخيص بذلك مما عرض حياه المواطنين للمخاطر الصحية.

 

وأكد الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بفضل الله ومساعده رجال أشاوس هم مديرو الإدارات والمفتشون والأئمة وعمال الإوقاف، وبالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية التى كان لها دور بارز وملموس، تم تنفيذ توجيهات الوزارة بغلق المساجد اليوم الجمعة.

 

وقد التزم الجميع بالتعليمات عدا زاوية الرحمة بجوار محكمة سيدى سالم، وجارى تحرير محضر بمعرفة الشيخ  ياسر محمد شحاته المفتش الأول بالإدارة.

 

وأضاف الفقى، المحضر الجارى تحريره ضد سعد محمد محمود زغلول وآخرين الذين قاموا بفتح الزاوية عنوة وبالمخالفة للتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، وكذا قيامه بالخطابة دون ترخيص من وزارة الأوقاف مما عرض حياه المواطنين للخطر.

 

 وقال الفقي، إنه سبق وأن شدد على غلق المساجد، وأداء صلاة الظهر فى البيوت حماية للبشر، وأنه لا مجال للمزايدة على موقف الدولة التي تحرص علي أرواح الناس وحمايتهم، مؤكداً على أن الوقوف ضد تعليمات الوزارة والدولة سيقابل بالمواجهة الحازمة وأن مصير من يخالف تعليمات الوزارة هو الفصل من الخدمة، وأن غرفة عمليات المديرية تتابع كل الإدارات والمساجد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وأن المتابعة تقوم بواجبها منذ الصباح.

 

 


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