وكيل أوقاف كفر الشيخ: تحرير محضر ضد مواطن خطب الجمعة وآخرين فتحوا زاوية للصلاة

وأكد الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بفضل الله ومساعده رجال أشاوس هم مديرو الإدارات والمفتشون والأئمة وعمال الإوقاف، وبالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية التى كان لها دور بارز وملموس، تم تنفيذ توجيهات الوزارة بغلق المساجد اليوم الجمعة.

وقد التزم الجميع بالتعليمات عدا زاوية الرحمة بجوار محكمة سيدى سالم، وجارى تحرير محضر بمعرفة الشيخ ياسر محمد شحاته المفتش الأول بالإدارة.

وأضاف الفقى، المحضر الجارى تحريره ضد سعد محمد محمود زغلول وآخرين الذين قاموا بفتح الزاوية عنوة وبالمخالفة للتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، وكذا قيامه بالخطابة دون ترخيص من وزارة الأوقاف مما عرض حياه المواطنين للخطر.

وقال الفقي، إنه سبق وأن شدد على غلق المساجد، وأداء صلاة الظهر فى البيوت حماية للبشر، وأنه لا مجال للمزايدة على موقف الدولة التي تحرص علي أرواح الناس وحمايتهم، مؤكداً على أن الوقوف ضد تعليمات الوزارة والدولة سيقابل بالمواجهة الحازمة وأن مصير من يخالف تعليمات الوزارة هو الفصل من الخدمة، وأن غرفة عمليات المديرية تتابع كل الإدارات والمساجد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وأن المتابعة تقوم بواجبها منذ الصباح.