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وكالة الأدوية الايطالية تسمح باستخدام عقار الإيدز لعلاج مرضى كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 02:13 م
وكالة الأدوية الايطالية تسمح باستخدام عقار الإيدز لعلاج مرضى كورونا اطباء فى إيطاليا
كتبت فاطمة شوقى

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أعلن مدير وكالة الأدوية الإيطالية (AIFA)، نيكولا ماجرينى أن الوكالة ستسمح قريبا لأطباء العائلات باستخدام  الأدوية المضادة لنقص المناعة المكتسبة (الإيدز) لعلاج مرضى فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأشار المسؤول الايطالى إلى أنه بالنسبة للأدوية الأخرى، مثل الكلوروكين المضاد للملاريا، "هناك مخاطر، ويلزم توخي الحذر فيما يتعلق بالاستخدام الموسع لمثل هذه العقاقير"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأشار ماجيرينى إلى أنه "لم نخرج بعد من أزمة طوارئ فيروس كورونا ولا يجب أن نستسلم، وعلينا أن نبقى في المنازل لمدة 2-3 أسابيع على الأقل"،  معلنا أنه يتفق مع توقعات منظمة الصحة العالمية حول بلوغ الاصابات ذروتها في ايطاليا خلال الايام القليلة القادمة.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني في ايطاليا مساء أمس الخميس تسجيل 662 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي لضحايا الوباء منذ بداية الازمة الى 8165 شخص.

وفي مؤشر على ارتفاع وتيرة الاصابات بعد انخفاض دام اربعة أيام متتالية، أشارت الدفاع المدني الى أن العدد الاجمالي للحالات الايجابية قفز الى 62013 حالة بعد تسجيل 4492 اصابة جديدة بالوباء في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أما الذين تعافوا من المرض، فيبلغ عددهم 999 ليرتفع اجمالي المتعافين الى 10361

والعدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في إيطاليا، بما فيهم الضحايا والمتعافون، ارتفع إلى 80539. شخص.

وقال الاستاذ الفخرى بجامعة "هيومانيتاس" للعلوم الطبية، ألبرتو مانتوفانى، والخبير بعلم المناعة إن "النساء أكثر مقاومة لفيروس كورونا من الرجال، وتُثبت ذلك بنيتهن من الجينات الى الهرمونات".

وأضاف الخبير الإيطالى في تصريحات لمجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الدولية الإيطالية، إن "في مقاطعة لومبارديا (الأشد تأثرا بالفيروس)، 82٪ من المرضى في وحدات العناية المركزة المخصصة لـ(كوفيد 19) هم من الذكور".

وذكر مانتوفاني أن "المعطيات بشكل عام تظهر أن هناك فرقاً يصل الى الضعف في الوفيات وعلى مستوى الحالات الخطرة أيضا، بين الرجال والنساء”. موضحا أن "لا شك أن الفلك الأنثوي أكثر قدرة على مقاومة هجمات الفيروس الجديد". قال الاستاذ الفخرى بجامعة "هيومانيتاس" للعلوم الطبية، ألبرتو مانتوفانى، والخبير بعلم المناعة إن "النساء أكثر مقاومة لفيروس كورونا من الرجال، وتُثبت ذلك بنيتهن من الجينات الى الهرمونات".

 

 


ايطاليا

فيروس كورونا

الايدز

دواء

عقار

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