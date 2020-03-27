نائب مدير مستشفى الشروق العام: أعداد المصابين بكورونا منخفضة عكس التوقعات

كتب محمد رضا

كشف الدكتور معتز طه، نائب مدير مستشفى الشروق العام، عن تفاصيل جديدة حول الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وملاحظات انخفاض أعداد المصابين من خلال متابعته وزملائه داخل المستشفى لأعداد الحالات المحولة للحجر الصحى بمستشفى الحميات بسبب الإصابة أو الاشتباه فى إصابتهم بالمرض، حيث أكد ملاحظتهم انخفاض نسب الإصابة بالفيروس القاتل.

وقال نائب مدير مستشفى الشروق العام، فى تدوينه عبر حسابه على "فيس بوك"، "أنا مش متخصص فى الوبائيات، بس هو فيه حاجة غريبة وأنا مش ملاحظها لوحدى.. معدل الإصابة حقيقى قليل وده شىء واقعى، لأنى كمستشفى من ضمن 19 مستشفى حكومى بمديرية القاهرة لم اضطر لتحويل حالة واحدة مشتبه بإصابتها بـ"كوفيد 19" لغاية دلوقتى للحميات".





وأضاف الدكتور معتز طه "ما يطلق عليه المنحنى أو الوقت اللى المفروض يكون فيه عدد الإصابات والوفيات فى ازدياد أسوة بباقى دول العالم.. مفيش عدد يذكر.. الواحد كان متوقع مصيبة فى التوقيت ده وقبل كده كمان"، وأوضح "للعلم انسى فكرة التعتيم، لا أنا ولا زمايلى فى أى مستشفى هنقبل بالتعتيم".

وتابع "أه كل المستشفيات بتحضر للأسوأ، لكن الوضع حاليًا مطمئن.. قد يكون خطأ حسابات منى أو من زمايلى الكتير اللى ده رأيهم بردو"، وأضاف "احنا نتوكل على الله وناخد احتياطنا بردو للوقاية زى ما احنا ونحتاط أكتر كمان.. لكن خلونا نتفائل ونرجو من الله إنه يكون حبانا بميزة عن غيرنا".

ويشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، كانت قد أعلنت، الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 130 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبى واحد و6 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة حتى اليوم، من أصل الـ130 حالة التى تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد، أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن ليبى الجنسية و38 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 3 حالات لمصريين إحداهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، والآخر رجل يبلغ من العمر 72 عامًا، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 78 عامًا وجميعهم من محافظة القاهرة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 495 حالة من ضمنهم 102 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و24 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور اى اصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.