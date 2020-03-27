نائب الرئيس الأمريكى: مختبرات آبوت قدمت اختبارا لكورونا تظهر نتائجه بعد 15 دقيقة

رويترز

قال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، إن مختبرات آبوت قدمت لإدارة الأغذية والأدوية اختبارا لفيروس كورونا تظهر نتائجه بعد 15 دقيقة.

كان نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، قال خلال مؤتمر صحفى، إن الأميركيين يستجيبون بشكل كبير للتعليمات بشأن كورونا، حققنا تطورا كبيرا فى الإمدادات والاختبارات المتعلقة بـكورونا، ونركز حاليا على نيويورك التي تشكل 65% من الحالات المتضررة، مشيرا إلى أن الولاية تحتاج للدعم والطمأنة بسبب تفشي الفيروس، مؤكدا أنه على الأميركيين تفادى التنقل غير الضرورى بسبب كورونا، وأنه إذا طبق الأميركيون التوجيهات ضد كورونا لأسبوعين سننقذ بلادنا.

كشفت منظمة الصحة العالمية، إن آخر إحصائيات صدرت عن الحالات المؤكدة لفيروس كورونا فى العالم حتى اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس، تشير إلى إصابة 372757 ألف شخص ووفاة 16231ألف وفاة فى العالم، ووصل الفيروس الى 194 دولة فى العالم.

يذكر أنه منذ تفشى جائحة فيروس كورونا فى مختلف دول العالم، انتشرت الكثير من المواقع المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعى بيعها لأدوية ولقاحات لفيروس كورونا.