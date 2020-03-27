اليوم السابع
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من الطاعون لـ كورونا.. أوبئة حاربها جنود البالطو الأبيض.. فيديو

الجمعة، 27 مارس 2020 02:28 م
من الطاعون لـ كورونا.. أوبئة حاربها جنود البالطو الأبيض.. فيديو كورونا - صورة أرشيفية
إعداد إيمان حنا

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فيروس كورونا المستجد كوفيد19 ، حلقة ضمن سلسلة أوبئة هاجمت البشرية على مر التاريخ، أكثر من 7 أوبئة هاجمت العالم.

 

وبالطبع كان الأطباء هم خط الدفاع الأول.

 

الطاعون

فى عام 430 قبل الميلاد دمر الطاعون المدينة اليونانية القديمة، وخلف وراءه أكثر من 100 ألف ضحية بين عامى1347 و1352، هاجم الطاعون الأسود أوروبا، وحصد أرواح ثلث سكان القارة العجوز.

 

الجدرى

دمر السكان الأصليين فى أستراليا.

 

الحمى الصفراء

ظهرت فى عام 1793، وانتشرت بمنطقة فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتسببت فى مقتل 45 ألف شخص.

 

الكوليرا

فى 1820 كان موعدنا مع وباء الكوليرا، الذى أودى بحياة  100ألف شخص جنوب شرق آسيا.

 

الأنفلونزا الإسبانية

ظهرت عام 1917واجتاحت العالم فى أعقاب الحرب العالمية الأولى، وأودت بحياة 50 مليون شخص.

 

أنفلونزا هونج كونج

انتشرت أنفلونزا هونج كونج عام1968 ، وتسببت فى وفاة مليون شخص خلال 17 يوما فقط.

 

الإيدز

ظهر الإيدز فى الكونغو عام 1976 ثم اتسعت رقعة انتشاره بعدة بلدان، وبلغ عدد مصابيه 36 مليونا حول العالم.

 

كورونا

والآن فى 2020 جاء وباء كورونا المستجد ليجتاح 199 دولة، مخلفا 23720 حالة وفاة و526 ألف مصاب.

 

فهل يستمر الوباء فى حصد ضحاياه؟ أم يتوصل العلماء لعلاج يقضى على الفيروس قريبا ؟


كورونا

الطاعون

الكوليرا

فيروس كورونا

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