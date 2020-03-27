اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين فى انهيار منزل بالمنوفية

الجمعة، 27 مارس 2020 12:39 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين فى انهيار منزل بالمنوفية إنهيار عقار - أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بأصابات متفرقة، إثر سقوط منزلهم الذى يقيمون فيه بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية، إخطارا يفيد بوجود مصابين وضحايا إثر انهيار منزل بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف تحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف محافظة المنوفية، وتم نقل ثلاثة جثث واثنين من المصابين إلى مستشفى أشمون العام، وجارى إسعاف المصابين.

شهدت مدن وقري محافظة القليوبية، إلتزام كبير من المحال والمقاهي المنتشر على نطاق المحافظة بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالغلق التام اليوم الجمعة على مدار 24 وساعة، والذي جاء ضمن حزمة القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء الأيام الماضية كإجراءات وقائية واحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته وعضوية رؤساء المدن والمراكز والأحياء، تم ربطها مع غرف العمليات الفرعية بكل مدينة على مستوى المحافظة، لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن فرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة 15 يوما، وكذلك غلق المقاهي والمحال التجارية على مدار 24 ساعة يومي الجمعة والسبت طوال فترة الحظر.

 

وأكد محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

 


مصرع

سقوط منزل

ساقية أبوشعرة

اشمون

المنوفية

مستشفى اشمون العام

اسعاف المنوفية

انهيار منزل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة