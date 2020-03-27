مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين فى انهيار منزل بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بأصابات متفرقة، إثر سقوط منزلهم الذى يقيمون فيه بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية، إخطارا يفيد بوجود مصابين وضحايا إثر انهيار منزل بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف تحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف محافظة المنوفية، وتم نقل ثلاثة جثث واثنين من المصابين إلى مستشفى أشمون العام، وجارى إسعاف المصابين.

شهدت مدن وقري محافظة القليوبية، إلتزام كبير من المحال والمقاهي المنتشر على نطاق المحافظة بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالغلق التام اليوم الجمعة على مدار 24 وساعة، والذي جاء ضمن حزمة القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء الأيام الماضية كإجراءات وقائية واحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته وعضوية رؤساء المدن والمراكز والأحياء، تم ربطها مع غرف العمليات الفرعية بكل مدينة على مستوى المحافظة، لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن فرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة 15 يوما، وكذلك غلق المقاهي والمحال التجارية على مدار 24 ساعة يومي الجمعة والسبت طوال فترة الحظر.

وأكد محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.