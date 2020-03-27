محافظ بورسعيد يوجه بالاستعانة بالشباب فى توعية المواطنين بكورونا

بورسعيد – السيد فلاح

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بوضع خطة تساهم فى الاستعانة بالشباب فى أعمال توعية المواطنين خلال هذه المرحلة والتى تتطلب تكاتف جميع المواطنين مع جهود الأجهزة التنفيذية للمرور بسلام من هذه الفترة الصعبة ومواجهة تداعيات الفيروس المستجد .

وأكد محافظ بورسعيد، أن وعى المواطنين بالتعليمات التى تقرها الدولة المصرية للحفاظ على أرواح المواطنين من أهم متطلبات المرحلة، حتى لا تضيع جهود الجهات المعنية هباءً والتى تعمل ليلًا ونهارًا من أجل صحة وسلامة المواطن فى المقام الأول، مناشدًا الجميت بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن قيام الشباب بتوعية المواطنين يمثل أهمية كبرى فى مواجهة الفيروس المستجد، والتى تشمل توعية المواطنين بتعليمات الدولة وكيفية تنفيذها وتوعيتهم باتباع الأساليب الصحية الجيدة والتى تمنع انتقال العدوى والتواجد الميدانى بين المواطنين لمتابعة الأرشادات التى يجب تنفيذها أثناء التعامل فى مختلف الجهات، فى إطار خطة المحافظة لمواجهة أى تداعيات لفيروس كورونا.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد عقد، اليوم الجمعة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد ومدى تنفيذ الخطة الاحترازية والوقائية فى هذا الشأن، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة واللواء حسام بدرة، مساعد مدير أمن بورسعيد، ومسؤلى الصحة والطب الوقائي والتامين الصحي الشامل.

واستعرض اللواء عادل الغضبان، معدلات تنفيذ الإجراءات والتعليمات الوقائية طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وكذلك الوقوف على أخر تطورات الموقف بعد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها المحافظة.

وأعلن محافظ بورسعيد، أنه سيتم تجهيز مستشفي المبرة لاستقبال حالات الاشتباة والتعامل معها مع تزويدها بعناصر طبية لدي القدرة علي الصمود والتحدي في التعامل مع حالات الاشتباة موكدًا أن ما يقوم به كافة العاملين بالمنظومة الصحية هو واجب وطني سوف يظل يذكرة التاريخ.