اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 09:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يجرى جولة مفاجئة على المبانى المخالفة بمدينة بنها

الجمعة، 27 مارس 2020 08:19 م
محافظ القليوبية يجرى جولة مفاجئة على المبانى المخالفة بمدينة بنها حملة إزالة مخالفات بناء بمدينة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة مفاجئة بمدينة بنها لرصد المبانى المخالفة ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات ومنع المخالفات بمنطقة كفر سعد وجمجرة، ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة بنها.

وأشرف المحافظ، بنفسه على إيقاف أعمال البناء والتحفظ على مواد البناء الموجودة من حديد تسليح وأسمنت وأخشاب مع مصادرة المعدات المستخدمة لحظر البناء، وترحيل العمال والحرفيين من المواقع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد المحافظ، أنه أصدر تعليمات بتنفيذ حملات إزالة مكثفة للمباني المخالفة، وذلك مع اعتبار المقاول شريك أساسى لصاحب المبنى المخالف الذى تم إنشائه بدون ترخيص، مؤكدًا أن تنفيذ الحملة مستمر لتنفيذ القانون والحفاظ علي الأرض الزراعية من مافيا البناء المخالف.

وأوضح المحافظ، أن الحملة ستقتصر على المبانى المخالفة التى لم تستوفي شروط التصالح ولم يقدم أصحابها الضوابط الواردة فى قانون التصالح، مشيرًا إلى أنها تعد مبانى مخالفة وواجب التعامل معها من خلال حملة الإزالة.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والطب البيطري والشباب والرياضة.

 

حملة لإزالة المباني المخالفة ببنها 2
حملة لإزالة المباني المخالفة ببنها 

 

حملة لإزالة المباني المخالفة ببنها 3
حملة لإزالة المباني المخالفة ببنها

 

حملة لإزالة المباني المخالفة ببنها 4
حملة لإزالة المباني المخالفة ببنها

 

حملة لإزالة المباني المخالفة ببنها 5
حملة لإزالة المباني المخالفة ببنها

 

حملة لإزالة المباني المخالفة ببنها
حملة لإزالة المباني المخالفة ببنها
 

اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

مخالفات البناء

المباني المخالفة

مدينة بنها

حملة إزالة المباني المخالفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أوقاف القليوبية تحرر محضرين لشخصين خالفا قرار منع صلاة الجمعة.. أحدهما أم الناس بمنزله

الجمعة، 27 مارس 2020 04:58 م

الأوقاف تلغى ترخيص خطابة أستاذ بالأزهر أقام صلاة الجمعة في شارع بالقليوبية

الجمعة، 27 مارس 2020 04:45 م

صرف 1000 جنيه منحة للعاملين بقطاع التأمين الصحى بالقليوبية بمناسبة شهر رمضان

الجمعة، 27 مارس 2020 04:43 م

مساجد القليوبية تقتصر على رفع أذان الجمعة وأداء الصلاة ظهرا بالمنازل

الجمعة، 27 مارس 2020 02:10 م

إلتزام محال ومقاهي القليوبية بقرار الحظر على مدار اليوم الجمعة.. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 11:21 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة