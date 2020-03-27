محافظ القليوبية يجرى جولة مفاجئة على المبانى المخالفة بمدينة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة مفاجئة بمدينة بنها لرصد المبانى المخالفة ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات ومنع المخالفات بمنطقة كفر سعد وجمجرة، ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة بنها.

وأشرف المحافظ، بنفسه على إيقاف أعمال البناء والتحفظ على مواد البناء الموجودة من حديد تسليح وأسمنت وأخشاب مع مصادرة المعدات المستخدمة لحظر البناء، وترحيل العمال والحرفيين من المواقع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد المحافظ، أنه أصدر تعليمات بتنفيذ حملات إزالة مكثفة للمباني المخالفة، وذلك مع اعتبار المقاول شريك أساسى لصاحب المبنى المخالف الذى تم إنشائه بدون ترخيص، مؤكدًا أن تنفيذ الحملة مستمر لتنفيذ القانون والحفاظ علي الأرض الزراعية من مافيا البناء المخالف.

وأوضح المحافظ، أن الحملة ستقتصر على المبانى المخالفة التى لم تستوفي شروط التصالح ولم يقدم أصحابها الضوابط الواردة فى قانون التصالح، مشيرًا إلى أنها تعد مبانى مخالفة وواجب التعامل معها من خلال حملة الإزالة.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والطب البيطري والشباب والرياضة.



حملة لإزالة المباني المخالفة ببنها



حملة لإزالة المباني المخالفة ببنها



حملة لإزالة المباني المخالفة ببنها



حملة لإزالة المباني المخالفة ببنها