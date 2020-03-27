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ماذا تفعل إذا سافرت مؤخرًا إلى بلد به إصابات عالية بكورونا؟.. الصحة تجيب

الجمعة، 27 مارس 2020 02:00 ص
ماذا تفعل إذا سافرت مؤخرًا إلى بلد به إصابات عالية بكورونا؟.. الصحة تجيب وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن الأشخاص الذين سافروا مؤخرًا إلى دول بها نسب إصابات عالية بكورونا مثل الصين أو إيطاليا أو أمريكا أو فرنسا، يجب طلب الرعاية الصحية فورًا مع إخبار الطبيب المعالج بتاريخ السفر مفصلاً، وأخذ الاحتياطات الوقائية لمنع انتشار المرض بتجنب مخالطة الآخرين .

وكانت وجهت وزارة الصحة والسكان، المواطنين ممن هم فوق الـــ60 عامًا خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والشرايين والسكرى وأمراض الجهاز التنفسى، بتجنب المناطق والأماكن المزدحمة منعًا لانتقال عدوى كورونا لهم، الأمر الذى يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة .

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالاتصال على الخطوط الساخنة 105 و15335 حال الاستفسار عن أى معلومات تتعلق بالمرض وآليات الوقاية منه.

وأكدت وزارة الصحة والسكان فى منشوراتها التوعوية حول فيروس كورونا، أن تنظيف اليد بالماء والصابون أو فركها بمطهر كحولى من شأنه أن يقتل الفيروسات التى قد تكون على يدك.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من تبادل الأغراض الشخصية مثل الأكواب والمناشف، وتجنب ملامسة العين والفم والأنف بيد غير مغسولة وغير نظيفة، مؤكدة أنه يجب غسل اليد مدة من 20 إلى 40 ثانية بالصابون .

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن سلسلة من التعليمات التى يجب على المواطنين اتباعها مع ماكينات الصراف الآلى للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتى جاء فى مقدمتها تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية. للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا .

وقالت وزارة الصحة والسكان، يجب ترك مسافة من 1 إلى 2 متر بين المترددين على ماكينات الصراف الآلى أثناء عملية الانتظار مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان، كما طالبت الصحة بتفعيل خدمات البنك الإلكترونية عوضًا عن ماكينات الصراف الآلى إن أمكن.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من سلسلة من قيام البعض بعادات خاطئة تتمثل خطورتها فى نقل الأمراض وخاصة فيروس كورونا مثل الكح والعطس بدون استخدام مناديل ورقية، بالإضافة إلى عدم التخلص الآمن من المناديل المستعملة، وهو ما يسبب نقل العدوى كما حذرت من لبس الكمامات إلا فى حالة الضرورة، والتى تتمثل فى التواجد فى مكان مزدحم أو عند زيارة مريض وتابعت: لابد من الرجوع للوزارة وعدم الانسياق للشائعات .


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