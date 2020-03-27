لجنة للمرور على مساجد الإسكندرية للتأكد من قرار الغلق لمواجهة كورونا.. صور

وقال الشيخ خشبة، خلال البيان الصادر اليوم الجمعة، إن الإدارات الفرعية بمفتشيها وأئمتها وعمالها قد كثفوا المرور وقاموا بواجبهم على وجه طيب وقد وجه الشكر لكل منتسب للاوقاف فى المحافظة على ما بذل من جهد مشكور.

وأكد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف الإسكندرية، على أن الأوضاع مستقرة، وأم الأوقاف لن تتوان عن بذل اى جهد للحفاظ على بيوت الله ولن تتهاون مع اى مقصر او متقاعس.

وكان قد عقد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، اجتماعًا مع غرف عمليات بالمديرية والإدارات الفرعية التابعة لها لمتابعة تنفيذ قرار الوزارة بغلق جميع المساجد والزوايا خلال هذه الفترة حفاظا على صحة المواطنين.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، انه تابع تقارير لجان المتابعة التى نزلت إلى المساجد للتأكد من تنفيذ القرار، بناء على توجيهات د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأوضح البيان الصادر عن المديرية اليوم السبت، أن هذا القرار الذى اتخذته الوزارة يأتى في إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة للحفاظ على المواطنين، وأن هذا القرار في مثل هذه الظروف مما جاءت به الشريعة الغراء فإن من مقاصد الاديان التى اجمعت عليها الحفاظ على الإنسان وحماية حياته وعدم تعريضه للخطر فالساجد قبل المساجد.

وأضاف أن من السنة الصلاة في البيوت عند وقوع البلاء أو الخوف من وقوعه وان يقول المؤذن الا صلوا في بيوتكم، مؤكدً على أنه سيقوم بصحبة الدكتور عبدالرحمن نصار بالمرور غدا على الإدارات الفرعية لمتابعة سير لجان المتابعة بها وحتى يجتمع بالسادة الائمة لمناقشة بعض الخطط الخاصة بهذه المرحلة.

ووجه كلمة للائمة، حثهم فيها على الجد والاجتهاد في هذه الفترة، قائلا "ان المهمة الملقاة على عاتقهم كبيرة، ولأن دورهم في هذه الفترة في غاية الخطورة فهم لسان الأمة الناطق واملها الصاعد ومصابيحها التى تكشف الظلم وتنير الدرب".

ووجه كلمة لابناء المحافظة: حثهم فيها على التكاتف والترابط والتعاون في تنفيذ القرارات الوقائية التى تعلنها الدولة حفاظا على سلامة الوطن والمواطنين.