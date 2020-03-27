كيف تعالج نفسك قدر الاستطاعة لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يرد

كتب محمود راغب

حالة من الهلع والتخوفات يعيشها كافة المواطنين حول العالم، في ظل انتشار فيروس كورونا "الفيروس المستجد" والذى راح ضحيته الآلاف، ولكن حتى لا تصاب بالهلع والتخوف ما الذى يمكن أن تفعله لو تأكدت اصابتك بكورونا وكيف تعالج نفسك، وهو ما جاوب عليه الطبيب المصري الكبير بالولايات المتحدة الأمريكية د. أسامة حمدى أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، كما يلى:





كيف تعالج نفسك قدر الاستطاعة؟

1- تناول مخفضات الحرارة مثل الباراسيتامول (البانادول او التيلينول) كل4 -6 ساعات.

2- في حالة ارتفاع الحرارة عن 38.5 قم بعمل الكمادات بالماء العادي وخاصة على شرايين الرقبة وبطن الكوع وباطن الفخدين حتى تنخفض الحرارة لأقل من 38.5 لتتمكن مخفضات الحرارة من أداء تأثيرها.

3- إشرب كميات جيدة من السوائل من 6 - 8 أكواب كبيرة يوميًا وتجنب المشروبات المثلجة وإشرب المشروبات الساخنة كالينسون والكراوية والنعناع والكاموميل.

4- كل أكلك العادي وخاصة الخضروات والفواكه الطازجة.

5- توقف تمامًا عن التدخين إن كنت مدخنًا.

6- تناول جميع أدويتك الأخرى والمعتادة في موعدها.

7- لا تنزعج فأكثر من 85٪؜ من المصابين يتم شفاؤهم بالكامل من الفيروس والعديد يعاني من أعراض بسيطة للعدوى.



يذكر أن جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، قال إن الرئيس السيسى من أكثر رؤساء الدول الذين يتحدثون عن صحة المواطنين، مؤكدا: أن مصر من الدول القليلة التي رصدت مبالغ ضخمة لمواجهة كورونا.



وتوجه ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بالتحية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لتعاملها مع الملف بشكل جيد، مؤكدا أن نظام الترصد الوبائى في مصر من أقوى أنظمة الترصد الموجودة بإقليم شرق المتوسط، مؤكدا أن مصر من أوائل الدول التي طبقت نظام الترصد الوبائى في منطقة الشرق الأوسط.