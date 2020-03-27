كوريا الجنوبية تسجل 91 إصابة جديدة بكورونا وعدد الحالات 9332

رويترز

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية، أبلغت عن 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9332.

وناشدت السلطات الناس البقاء في الداخل وتجنب التجمعات الكبيرة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن أرقام مشابهة خلال الأسبوعين الماضيين، في انخفاض عن أكثر من 900 في اليوم في أواخر فبراير شباط.

وسعت الحكومة لإقناع المواطنين القلقين بأنه ستكون هناك حاجة لبضعة أسابيع أخرى من التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي للسماح للسلطات الصحية باحتواء المرض.