اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 07:37 ص
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تسجل 91 إصابة جديدة بكورونا وعدد الحالات 9332

الجمعة، 27 مارس 2020 06:20 ص
كوريا الجنوبية تسجل 91 إصابة جديدة بكورونا وعدد الحالات 9332 محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية، أبلغت عن 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9332.

وناشدت السلطات الناس البقاء في الداخل وتجنب التجمعات الكبيرة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن أرقام مشابهة خلال الأسبوعين الماضيين، في انخفاض عن أكثر من 900 في اليوم في أواخر فبراير شباط.

وسعت الحكومة لإقناع المواطنين القلقين بأنه ستكون هناك حاجة لبضعة أسابيع أخرى من التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي للسماح للسلطات الصحية باحتواء المرض.


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