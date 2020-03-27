اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيروس كورونا والحرب العالمية.. كيف اختلفت مواجهة الدول للفيروس عن الحروب

الجمعة، 27 مارس 2020 01:17 م
فيروس كورونا والحرب العالمية.. كيف اختلفت مواجهة الدول للفيروس عن الحروب
كتبت هدى زكريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوائل القرن الماضى كانت هذه هى الحروب، وهؤلاء هم القتلى والمصابون وتلك كانت أسلحتهم، دبابات هنا وهناك طائرات وانفجارات تغطى أدخنتها السماء.

ودول تتصارع لسنوات فيسقط الملايين الأسباب والأهداف وقتها كانت واضحة، والأطراف المتنازعة ظاهرة .

أما الآن فأصبح هؤلاء هم الضحايا وهذه هى الأسلحة فى نهاية 2019 ومطلع 2020 كان العالم مع موعد مع حرب عالمية ثالثة الحرب ضد فيروس كورونا.

اتحد فيها الجميع الكل مستعد لمقاتلة عدو واحد لكنه خفى فكيف كانت الحرب؟

التقرير التالى يستعرض مقارنة بين حروب القرن الماضى "الحرب العالمية الأولى والثانية" والحرب الحادثة حاليا ضد فيروس كورونا والتى اعتبرها البعض بمثابة حرب عالمية ثالثة .

 

 


كورونا فيروس كورونا الحرب العالمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة