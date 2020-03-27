فيروس كورونا والحرب العالمية.. كيف اختلفت مواجهة الدول للفيروس عن الحروب

كتبت هدى زكريا

أوائل القرن الماضى كانت هذه هى الحروب، وهؤلاء هم القتلى والمصابون وتلك كانت أسلحتهم، دبابات هنا وهناك طائرات وانفجارات تغطى أدخنتها السماء.

ودول تتصارع لسنوات فيسقط الملايين الأسباب والأهداف وقتها كانت واضحة، والأطراف المتنازعة ظاهرة .

أما الآن فأصبح هؤلاء هم الضحايا وهذه هى الأسلحة فى نهاية 2019 ومطلع 2020 كان العالم مع موعد مع حرب عالمية ثالثة الحرب ضد فيروس كورونا.

اتحد فيها الجميع الكل مستعد لمقاتلة عدو واحد لكنه خفى فكيف كانت الحرب؟

التقرير التالى يستعرض مقارنة بين حروب القرن الماضى "الحرب العالمية الأولى والثانية" والحرب الحادثة حاليا ضد فيروس كورونا والتى اعتبرها البعض بمثابة حرب عالمية ثالثة .