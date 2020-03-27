فيديو.. جونسون في قبضة كورونا

رباب فتحى

أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إصابته بالفيروس القاتل وكان جونسون صاحب العبارة الأشهر في كلمة وجهها للشعب البريطانى منذ بداية أزمة كورونا "استعدوا لفراق أحبائكم".

وظهر جونسون اليوم فى كلمة مصورة قال فيها: أود أن أطلعكم على شىء لقد ظهرت لدى أعراض الحرارة والسعال باستمرار، وأجريت اختبارا وجاءت نتيجته إيجابية، لذا أنا أعمل من المنزل، وقمت بعزل ذاتى أشكركم وأشكر الذين يعملون للحفاظ على دولتنا، ونحن سنتمكن من هزيمة كورونا معا أبقوا فى المنازل أحموا خدمة الصحة الوطنية وأنقذوا حياة الناس".