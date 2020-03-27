اليوم السابع
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عليك ان تلتهمه.. طباخ فيتنامى يبتكر كورونا برجر لتحسين المعنويات

الجمعة، 27 مارس 2020 04:22 م
عليك ان تلتهمه.. طباخ فيتنامى يبتكر كورونا برجر لتحسين المعنويات كورونا برجر
كتب محمد عبد المجيد

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"عليك أن تلتهمه، أن تهرسه" هذه هى فلسفة طاهٍ فى هانوى يحاول رفع الروح المعنوية فى العاصمة الفيتنامية عن طريق بيع برجر أخضر على هيئة فيروس كورونا.
 
و بحسب ما نشر على موقع "البيان" الإماراتى، يضحك الطاهى هوانج تونج فى وجه الوباء العالمي، ويقضى الآن الوقت مع فريقه.. يشكلون عشرات من أقراص البرجر المخلوطة بالشاى الأخضر ثم يضيفون لها «تيجاناً» صغيرة من العجين لتصبح شبيهة الشكل بصور ذلك الفيروس التاجى تحت المجهر. وفى (بيتزا هوم) لشراء المأكولات فى وسط هانوي، قال تونج: «نمزح بهذه الدعابة: إذا كان هناك ما يفزعك.. فلتأكله».
 
وأضاف: «لا يصبح كورونا مخيفاً عندما تلتهم قطعاً من البرجر على شكل الفيروس نفسه. هذا تفكير ينشر البهجة أثناء هذا الوباء».يبيع المتجر نحو 50 قطعة برجر يومياً على الرغم من تزايد عدد المتاجر والشركات التى اضطرت للغلق بسبب الفيروس.
 
و على صعيد أخر، كانت فيتنام، قد أرسلت عشرات الآلاف من الأشخاص إلى معسكرات للحجر الصحى مع عودة أعداد كبيرة من المواطنين من الخارج هربا من وباء فيروس كورونا المنتشر فى أوروبا والولايات المتحدة. 
 
وعلى الرغم من أن فيتنام واحدة من أفقر دول جنوب شرق آسيا، فقد ضمنت جهودها لمكافحة الفيروس، التى حظيت بالإشادة فى الداخل، تقليل عدد الإصابات بها مقارنة بالعديد من دول الجوار.
 
وأظهرت البيانات الرسمية يوم أمس الخميس، بلغ عدد الذين تم عزلهم فى المراكز التى يديرها الجيش 44955، بانخفاض نحو 15 فى المئة عن أرقام يوم الاثنين، مع انتهاء الحجر الصحى لكثيرين ممن عادوا إلى الوطن فى بدايات مارس.
 
وقال مسؤول طبى فى مطار نوى باى فى هانوى لرويترز "يخضع جميع الركاب لفحص سريع".
 
وأضاف "يتم نقل المصابين بأى أعراض إلى المستشفى وإرسال الباقى إلى معسكرات الحجر الصحي".
 
وذكرت وزارة الصحة الفيتنامية أن هناك 148 إصابة فقط فى البلاد ولم تحدث أى وفيات. ومعدل الإصابة فى فيتنام أقل من أى دولة فى المنطقة باستثناء ميانمار ولاوس حيث كانت الاختبارات محدودة للغاية.
 
وتظهر الأرقام الرسمية أن فيتنام فحصت أكثر من 30 ألف شخص.
 
 

فيتنام

كورونا برجر

فيروس كورونا

كورونا

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