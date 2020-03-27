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الجمعة، 27 مارس 2020 03:40 م
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ضبط 24 مخبز لانتاجها خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات بالبحيرة

الجمعة، 27 مارس 2020 03:06 م
ضبط 24 مخبز لانتاجها خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئة على المخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات، وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم الى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة .

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 24 مخبز بمراكز المحمودية ودمنهور والدلنجات لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات .
 
وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
 
وأشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين  وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين 
 
من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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