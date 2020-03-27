اليوم السابع
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ضبط شخص زور محررات رسمية وباع قطعة أرض بالشروق لمواطن بـ 900 ألف جنيه

الجمعة، 27 مارس 2020 01:12 م
ضبط شخص زور محررات رسمية وباع قطعة أرض بالشروق لمواطن بـ 900 ألف جنيه قطعة أرض - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين وزعم امتلاكه لقطعة أرض مساحة 300 فدان بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وبيعها لأحد المواطنين.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة؛ بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء على أمواله والتى بلغت إجماليها 925 ألف جنية مصري، من قبل أحد الأشخاص والذى زعم امتلاكه لقطعة أرض بمدينة الشروق مساحتها 300 فدان، وتم تقنين وضع يده عليها "خلافاً للحقيقة.

وكشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن المتهم يقوم بممارسة نشاطاً احتياليًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية خاصة المنسوبة لوزارة الزراعة واستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين، حيث زعم إمتلاكه لقطعة أرض مساحة (300 فدان) وضع يد بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوية، وتم تقنين وضعها من قبل الجهات المختصة، وقام بتزوير خطاب منسوب للجهات المختصة "على خلاف الحقيقة" بتقنين إجراءات مساحة الأرض المشار إليها وقام بتقديمه للشاكى وتمكن من خلال ذلك الزعم من الإستيلاء منه على مبلغ 925 ألف جنيه، بعد أن حرر له عقد بيع.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة حلوان وعثر بحوزته على 3 توكيلات خاصة بأسماء أشخاص مختلفة بشأن التعامل أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية بخصوص قطعة الأرض الفضاء البالغ مساحتها خمسة وثلاثون فدان وإحدى عشر قيراط الكائنة بالإسكندرية "مزورين بالكامل".. بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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