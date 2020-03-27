صور.. فض أكبر سوق للخضار بالسنطة وتطهيره بالكلور

وكان مجلس مدينة السنطة بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع مركز شرطة السنطة، حملة مكبرة وسريعة لفض سوق المواشي والذي يُقام يوم الأحد إسبوعيا بقرية الجعفرية.

وشارك فى الحملة المكبرة عبد الشافي كمال رئيس المدينة، والمحاسب احمد المغاوري سليمان نائب رئيس المدينة، والمقدم اشرف عبد الله رئيس نقطة شرطة الجعفرية والمقدم هانى البنا رئيس وحدة مرور السنطة، وتم فض السوق وصرف التجار فورا، كما تم تطهير أرض السوق.

كما قامت الحملة بفض سوق الخضروات والفواكه الإسبوعي بالقرية، ورفع فروشات الباعة الجائلين وتحذير التجار من عدم إقامته مرة أخرى خلال الفترة القادمة، كما تطهير أرضية السوق بالمطهرات للحد من انتشار الأمراض وفيروس كورونا.

كما شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، حملة مكبرة، لفض السوق الإسبوعي بقرية ميت السراج مركز المحلة، بعد قيام الباعه بافتراش السوق ووضع فروشاتهم فى تحدي صارخ لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بإلغاء الأسواق العشوائية.

وشن مجلس المدينة حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات الصحية والبيطرية وتم رفع جميع الفروشات، وتحذيرهم بمنع إقامة السوق خلال الفترة الماضية، كما تم تطهير وتعقيم مكان السوق بمعرفة الطب البيطري برش المطهرات.

وناشد محافظ الغربية المواطنين الإلتزام بتنفيذ القرارات مؤكدا أنه يثق فى وعى أبناء الغربية وادراكهم لأهمية المشاركة الايجابية في اتباع الإجراءات الوقائية التى تحميهم من الاصابة بالفيروس، موضحا أن المحافظة سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لاجراءات الحظر.



فض أكبر سوق للخضار بالسنطة

فض أكبر سوق للخضار بالسنطة



فض أكبر سوق للخضار بالسنطة



فض أكبر سوق للخضار بالسنطة



فض أكبر سوق للخضار بالسنطة