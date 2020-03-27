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صور.. فض أكبر سوق للخضار بالسنطة وتطهيره بالكلور

الجمعة، 27 مارس 2020 01:36 م
صور.. فض أكبر سوق للخضار بالسنطة وتطهيره بالكلور فض أكبر سوق للخضار بالسنطة
الغربية - عادل ضرة

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شن مجلس مدينة السنطة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب عبد الشافى كمال رئيس المدينة، والمحاسب أحمد المغاوري سليمان نائب رئيس المدينة، حملة مكبرة لفض أكبر سوق للخضار بمدينة السنطة، بعد قيام التجار بتجهيز السوق لإقامته صباح اليوم الجمعة، تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمنع إقامة الأسواق العشوائية لمنع التكدس والزحام للحد من انتشار وباء كورونا.

 وكان مجلس مدينة السنطة بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع  مركز شرطة السنطة، حملة مكبرة وسريعة لفض سوق المواشي والذي يُقام يوم الأحد إسبوعيا بقرية الجعفرية.

 وشارك فى الحملة المكبرة عبد الشافي كمال رئيس المدينة، والمحاسب احمد المغاوري سليمان نائب رئيس المدينة، والمقدم اشرف عبد الله رئيس نقطة شرطة الجعفرية والمقدم هانى البنا رئيس وحدة مرور السنطة، وتم فض السوق وصرف التجار فورا، كما تم تطهير أرض السوق.

كما قامت الحملة بفض سوق الخضروات والفواكه الإسبوعي بالقرية، ورفع فروشات الباعة الجائلين وتحذير التجار من عدم إقامته مرة أخرى خلال الفترة القادمة، كما تطهير أرضية السوق بالمطهرات للحد من انتشار الأمراض وفيروس كورونا.

كما شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، حملة مكبرة، لفض السوق الإسبوعي بقرية ميت السراج مركز المحلة، بعد قيام الباعه بافتراش السوق ووضع فروشاتهم فى تحدي صارخ لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بإلغاء الأسواق العشوائية.

وشن مجلس المدينة حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات الصحية والبيطرية وتم رفع جميع الفروشات، وتحذيرهم بمنع إقامة  السوق خلال الفترة الماضية، كما تم تطهير وتعقيم مكان السوق بمعرفة الطب البيطري برش المطهرات.

وناشد محافظ الغربية المواطنين الإلتزام بتنفيذ القرارات مؤكدا أنه يثق فى وعى أبناء الغربية وادراكهم لأهمية المشاركة الايجابية في اتباع الإجراءات الوقائية التى تحميهم من الاصابة بالفيروس، موضحا أن المحافظة سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لاجراءات الحظر.

 

فض أكبر سوق للخضار بالسنطة (1)
فض أكبر سوق للخضار بالسنطة 

 

فض أكبر سوق للخضار بالسنطة (2)
فض أكبر سوق للخضار بالسنطة 
 
فض أكبر سوق للخضار بالسنطة (3)
فض أكبر سوق للخضار بالسنطة 
 
فض أكبر سوق للخضار بالسنطة (4)
فض أكبر سوق للخضار بالسنطة 
 
فض أكبر سوق للخضار بالسنطة (5)
فض أكبر سوق للخضار بالسنطة
 
فض أكبر سوق للخضار بالسنطة (6)
فض أكبر سوق للخضار بالسنطة 

 


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