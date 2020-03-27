صور.. صيانة شاملة للبنية التحتية والشبكات بالمطارات واستمرار إجراءات التعقيم

كتب أحمد مصطفى

نظمت وزارة الطيران المدنى حملة صيانة موسعة تشمل كافة صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية، وفحص كامل لجميع الأجهزة الالكترونية وشبكات خطوط الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية، وكذا جميع مرافق البنية التحتية من دورات المياه وشبكات الصرف الصحي، وذلك بالتنسيق مع الشركات التابعة للوزارة من خلال تكوين فرق عمل متخصصة ولجان دورية للمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والصيانة بالمطارات ومنشآت وزارة الطيران.

وتأتى هذه الحملة في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني نحو تنفيذ أعمال صيانة شاملة لجميع المرافق الحيوية لقطاع الطيران المدني، وذلك تزامناً مع فترة تعليق الرحلات الجوية بالمطارات المصرية حتي منتصف شهر أبريل القادم وفقاً للقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء .

واستمراراً لاجراءات التطهير المشددة التي تتخدها وزارة الطيران لضمان أعلى معايير الوقاية والسلامة داخل المطارات المصرية، تقوم فرق الطب الوقائى التابعة للوزارة بتعقيم صالة الوصول وسيور الحقائب والمقاعد بمبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولى وذلك قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية والتي يتم تسييرها بالتنسيق بين كل من وزارة الطيران ووزارتى الخارجية والهجرة بتخصيص رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج .

هذا وتواصل الوزارة إجراءات التعقيم والتطهير الشاملة التي تتم داخل مواقع العمل المختلفة وكافة المنشآت حيث تضمنت أعمال التعقيم جميع المكاتب الإدارية للموقع الرئيسى لشركة الخطوط الجوية التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران ، كما تم اجراء تعقيم كامل لمبنى الركاب رقم 2 شمل صالات السفر والوصول وإستراحات الدرجة الأولى وصالات الترانزيت والشركات العاملة بالمبنى ، بالإضافة إلى منطقة سيور الحقائب وعربات نقل الامتعة و كاونترات الجوازات ، كما تم تطهير الأرضيات والحوائط والمصاعد والمكاتب الإدارية للعاملين ، وكذا دورات المياه وبوابات الدخول والخروج وساحات الإنتظار بالمطار.







































