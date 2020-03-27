اليوم السابع
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صور.. تضامن الإسكندرية : تطهير دور الأيتام و المسنين ضد كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 03:03 م
صور.. تضامن الإسكندرية : تطهير دور الأيتام و المسنين ضد كورونا تطهير دور الأيتام
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، تطهير لدور الرعاية للأيتام و المسنين و المعاقين و ذلك فى اطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، و بالتعاون مع الجمعيات الأهلية و منظمات المجتمع المدنى.

وقال إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، إن تلك الإجراءات تأتى حرصا علي سلامة وصحة ابناؤنا في دور الرعاية الاجتماعية، حيث تم تطهير وتعقيم دار عبد الحليم محمود للأيتام، دار التيسير، دار الموحدين لرعاية الأيتام، جمعية المودة والرحمة، مؤكدا أنه سيتم استهداف كافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما شنت المديرية أيضا حملات تطهير وتعقيم دور رعاية للمعاقين، و تم تطهير دار سان مارك ببرج العرب ، دار الصفا، دار زمزم لوران ، جمعية زهور الحياة ، مؤسسة الفرح بالعجمي ، جمعية الوفاء للمعاقين ، دار الاحباب للرعاية الاجتماعية.

وقالت مديرية التضامن الاجتماعى فى بيان لها أنة تم توفير 100 جالون مطهر، جاري توزيعها جميعا علي الإدارات والوحدات الاجتماعية، كما سيتم توفير عدد اخر من المطهرات ليتم تطهير وتعقيم الوحدات والادارات الاجتماعية تباعا.

و كانت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية قد أعلنت عن توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية ومديرية الشئون الصحية، ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات والمؤسسات الأهلية، للتعاون و التنسيق في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لمواجهة ايه اثار محتملة لفيروس كورونا والحد من انتشاره وفق خطة موضوعة لتطهير كافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية من دور ايتام ومسنين ومعاقين ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والمديرية وقطاعاتها.

 

تطهير اماكن الاقامة
تطهير اماكن الاقامة

 

تطهير اماكن تلامس الايدى
تطهير اماكن تلامس الايدى

 

تطهير دور الرعاية
تطهير دور الرعاية

 

تعقيم الحمامات
تعقيم الحمامات

 

حملات التطهير
حملات التطهير

 

عمليات التطهير
عمليات التطهير

 

مكاتب العاملين_1
مكاتب العاملين_1

 

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى

 


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