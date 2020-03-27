اليوم السابع
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صور.. أهالى قرية منشأة خشبة بأسيوط يشاركون فى تعقيم المبانى والمساجد

الجمعة، 27 مارس 2020 05:16 م
صور.. أهالى قرية منشأة خشبة بأسيوط يشاركون فى تعقيم المبانى والمساجد أهالى قرية منشأة خشبة بأسيوط يشاركون فى تعقيم المبانى والمساجد
اسيوط – ضحا صالح

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شارك أهالى قرية منشأة خشبة فى أسيوط صباح اليوم الجمعة، فى حملة تعقيم واسعة لجميع المبانى والمساجد بالقرية كخطوة منهم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وقال عبدالرحيم أحمد مدير إحدى المدارس الابتدائية بالقرية إن حملة التعقيم والتطهير بدأت فى الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة واستمرت لأكثر من 3 ساعات قاموا خلالها بتعقيم مساجد ومدارس القرية بمشاركة عدد كبير من الأهالى وإحدى الجمعيات للأعمال الخيرية الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة لمواجهة انتشار فيروس كورونا القاتل.

 

وعلى مقربة منه يقف القس شنودة منير قائلا: "حملة التعقيم شارك فيها المسلمين والمسيحين بالقرية وجاءت كخطوة مهمة لمنع انتشار فيروس كورونا داخل القرية التى يصل تعدادها نحو 15 ألف نسمة"، مشيرا إلى أن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها الدولة تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسى التى كان آخرها قرار حظر التجول سيساعد على الحد من انتشار الفيروس داعيا الله أن يحفظ مصر من كل سوء .

 

ووجه المشاركون فى الحملة وهم: عبد الرحيم أحمد والقس شنودة منير ومحمد خليفة وهانى غالى وأشرف كامل عبد الشكور وسعد جيد وآخرين رسالة إلى أهالى القرية بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقاية والاحترازية داخل منازلهم حرصا منهم على حياتهم وحياة أطفالهم.

 

أهالى قرية منشأة خشبة بأسيوط يشاركون فى تعقيم المبانى والمساجد (1)
أهالى قرية منشأة خشبة بأسيوط يشاركون فى تعقيم المبانى والمساجد

 

أهالى قرية منشأة خشبة بأسيوط يشاركون فى تعقيم المبانى والمساجد (2)
أهالى قرية منشأة خشبة بأسيوط يشاركون فى تعقيم المبانى والمساجد 

 

أهالى قرية منشأة خشبة بأسيوط يشاركون فى تعقيم المبانى والمساجد (3)
أهالى قرية منشأة خشبة بأسيوط يشاركون فى تعقيم المبانى والمساجد 

 

أهالى قرية منشأة خشبة بأسيوط يشاركون فى تعقيم المبانى والمساجد (4)
أهالى قرية منشأة خشبة بأسيوط يشاركون فى تعقيم المبانى والمساجد 

 

أهالى قرية منشأة خشبة بأسيوط يشاركون فى تعقيم المبانى والمساجد (5)
أهالى قرية منشأة خشبة بأسيوط يشاركون فى تعقيم المبانى والمساجد

اسيوط

كورونا

فيروس كورونا

الوقاية من كورونا

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