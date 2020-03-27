صور.. أمن دمياط يفض تجمعات بمنطقة اللسان ويغلق بوابات دخول رأس البر

دمياط عبده عبد البارى

فضت مباحث قسم شرطة رأس البر بمحافظة دمياط، تجمعات كبيرة بمنطقة اللسان وكذلك عشرات السيارات بشارع بورسعيد، كما تم غلق بوابات دخول رأس البر.

وشهدت مدينة رأس البر اليوم الجمعة اقبالا كبيرا من المواطنين على مدينة رأس البر للاستمتاع بالجو المشمش والهدوء الذى تنسم به المدينة.

فيما جاءت ردود أفعال غاضبة من المواطنين بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تعليقا على المواطنين الذين نشروا صورا لهم بمنطقة اللسان حيث اظهرت الصور تجمعات بشرية كبيرة وطالبوا الأجهزة الأمنية بالتدخل لإخلاء منطقة اللسان وفريق التجمعات حفاظا على الصحة العامة والالتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجدىر بالذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أكدت على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الإحترازية ومتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة لغلق المحال التجارية فى الموعد المحدد و إيقاف حركة المواطنين بدءا من السابعة مساءًا و كذلك غلق المقاهى والمطاعم والكافيتريات و الصالات الرياضية و مراكز الكمبيوتر و الخطوات الأخرى التى تم إتخاذها للحد من التجمعات.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أيضاً على توافر السلع التموينية والاساسية بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية التى قد يرتكبها بعض التجار خلال تلك الفترة.



الأمن يفض تجمعات بشرية بمنطقة اللسان فى رأس البر (1)



الأمن يفض تجمعات بشرية بمنطقة اللسان فى رأس البر (2)