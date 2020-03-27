صرف 1000 جنيه منحة للعاملين بقطاع التأمين الصحى بالقليوبية بمناسبة شهر رمضان

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال حجاج مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، موافقة رئيس مجلس إدرة هيئة التأمين الصحي، على منح ميع العاملين بالهيئة وفروعها ووحداتها مكافأة بقيمة شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 1000 جنيها، بمناسبة شهر رمضان المبارك، خصما من موازنة الهيئة للعام المالي 2019/2020 بند الحوافز ووفقا لشروط منح المكافأة المرفقة.

وأكد "حجاج"، في تصريحات صحفية، أنه تصرف هذه المكافأة لجميع العاملين المعينيين والمتعاقدين كل الوقت والمنتدبين والمعارين للعمل بالهيئة الموجودين بالخدمة حتى تاريخه، موضحا أن المكافأة لا تصرف للمحالون إلى المحكمة الجنائية والموقوفن عن العمل، والمعارون والمنتدبون للعمل خارج الهيئة، والمتعاقدون بنظام الفترات أو الاستدعاءات.

واوضح مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أنه يتم الصرف لجيع العاملين برئاسة الهيئة والفروع التابعة لها والوحدات من موازنة الهيئة 2019/2020 على بند الحوافز.

واتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد