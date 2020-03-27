اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 05:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صرف 1000 جنيه منحة للعاملين بقطاع التأمين الصحى بالقليوبية بمناسبة شهر رمضان

الجمعة، 27 مارس 2020 04:43 م
صرف 1000 جنيه منحة للعاملين بقطاع التأمين الصحى بالقليوبية بمناسبة شهر رمضان هيئة التأمين الصحي
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور جمال حجاج مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، موافقة رئيس مجلس إدرة هيئة التأمين الصحي، على منح ميع العاملين بالهيئة وفروعها ووحداتها مكافأة بقيمة شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 1000 جنيها، بمناسبة شهر رمضان المبارك، خصما من موازنة الهيئة للعام المالي 2019/2020 بند الحوافز ووفقا لشروط منح المكافأة المرفقة.

وأكد "حجاج"، في تصريحات صحفية، أنه تصرف هذه المكافأة لجميع العاملين المعينيين والمتعاقدين كل الوقت والمنتدبين والمعارين للعمل بالهيئة الموجودين بالخدمة حتى تاريخه، موضحا أن المكافأة لا تصرف للمحالون إلى المحكمة الجنائية والموقوفن عن العمل، والمعارون والمنتدبون للعمل خارج الهيئة، والمتعاقدون بنظام الفترات أو الاستدعاءات.

واوضح مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أنه يتم الصرف لجيع العاملين برئاسة الهيئة والفروع التابعة لها والوحدات من موازنة الهيئة 2019/2020 على بند الحوافز.

واتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد


اخبار القليوبية

التأمين الصحي

مكافأة التأمين الصحي

العاملين بالتأمين الصحي

شهر رمضان

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ممرض بمستشفى للتأمين الصحى يشارك صورته بالكمامة ضمن مبادرة اليوم السابع

الخميس، 26 مارس 2020 01:15 م

جولة مفاجئة لمدير التأمين الصحى ببنى سويف لمتابعة إجراءات مكافحة كورونا.. صور

الخميس، 26 مارس 2020 01:12 م

الصحة: إيقاف العمل داخل العيادات الخارجية بمستشفيات التأمين الصحى

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:27 م

مدير التأمين الصحى بالشرقية يتفقد مستشفى المبرة ويؤكد على إجراءات مواجهة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 07:48 م

"مياه المنيا ": تعقيم مراكز خدمة العملاء ومستشفى التأمين الصحى .. صور

الإثنين، 23 مارس 2020 12:01 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة