اليوم السابع
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ربه منزل تقتل زوجها طعنا بسكين لخلافات بينهما فى القليوبية

الجمعة، 27 مارس 2020 03:24 م
ربه منزل تقتل زوجها طعنا بسكين لخلافات بينهما فى القليوبية جثة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية واقعة قتل بشعة راح ضحيتها زوج علي أيدى زوجتة قامت بطعنه بسكين إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات وشك كل منهما فى الآخر، تم نقل المتوفي للمستشفي، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بوصول "م. س. ا."31 عاما، حارس أمن، جثة هامدة إثر طعنة نافذة في الصدر.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية،وعلي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبمناظرة الجثة تبين أن بها عدة طعنات في الصدر.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه طعنته بالسكين بسبب خلافاتهما المستمرة لشكهما في بعضهما البعض ،تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط الزوجة ع وتدعى "ا. م. ا. م." 29 عاما، ربة منزل، وبمواجهتهما اعترفت بارتكاب الواقعة وأنة كان دائم الشجار معها، بسبب شكه في سلوكها ويوم الحادث تجددت الخلافات بينهما وتشاجرا مع بعضهما البعض فقامت بطعنة بسكين بصدره  حتى لقي وافته المنية تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض حادث مقتل عاطل إثر عدة طعنات فى أنحاء الجسد بمنطقة الخانكة، حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل زميل المجنى عليه، قام بطعن المجنى عليه بسبب مشاجرة بينهما نشبت بسبب خلافات مالية، وألقى القبض على المتهم واعترف بإرتكابه الواقعة .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، إشارة من مستشفى الخانكه العام، يفيد بوصول أحد الأشخاص مصابا بجرح نافذ بالبطن وتوفى فور وصوله المستشفى، وبسؤال شقيقه اتهم " عاطل " زميل المجنى عليه سبق إتهامه فى 5 قضايا قتل ومخدرات وسرقة بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض " مطواة " خلال مشاجرة نشبت بينهما لخلافات مالية .

وفى أحد الأكمنه تمكن المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز الخانكة، من ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية وكمية من الهيروين، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لإستخدامه فى الدفاع عن نشاطه الإجرامى وتولت النيابة التحقيق   .

  

 


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