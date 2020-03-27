اليوم السابع
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ديلى ميل: علماء بالصين يكشفون تعافى 11 مريضا بكورونا بعد تناول عقار لاتهاب الكبد سى

الجمعة، 27 مارس 2020 05:00 م
ديلى ميل: علماء بالصين يكشفون تعافى 11 مريضا بكورونا بعد تناول عقار لاتهاب الكبد سى الصين تعلن تحسن حالات بعد تناول عقار التهاب الكبد سى
كتبت إيناس البنا

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أظهرت دراسة طبية أن دواء يستخدم لعلاج التهاب الكبد سي آمن للاستخدام في مرضى فيروسات التاجية كورونا ، ويمكن أن يساعدهم على التعافي.
ووفقا لموقع " الديلى ميل " البريطانى، تم إعطاء عقار danoprevir ، الذي يباع باسم Ganovo ، إلى 11 شخصًا يعانون من عدوى COVID-19 `` المعتدلة '' ، بالاشتراك مع عقار ريتونافير لفيروس نقص المناعة البشرية.
 
التهاب الكبد سى
التهاب الكبد سى
 
وقال العلماء ، إنهم وجدوه  آمن للأستخدام،  ولم يتسبب في آثار جانبية شديدة ، مما يزيد من احتمالات ظهورها "كخيار علاجي واعد"، حيث نشر باحثون من شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية ومستشفى في جيانغشي ، الصين ، نتائج تجربتهم دون أن يراجعها علماء آخرون.
 
إذا قرر الأطباء تجربة الدواء ، فقد يصبح واحدًا من مجموعة متنوعة من الأدوية الموجودة التي يتم الترويج لها، كعلاجات محتملة للأشخاص المصابين بالفيروس التاجي.
 
لكن الخبراء حذروا من الكثير في التجارب الصغيرة في وقت يائس فيه الباحثون لتحقيق اختراقة - واحدة تسمى هذه الدراسة "غير موثوقة"، وتشمل الأدوية الأخرى الأدوية، المثبطة لفيروس نقص المناعة البشرية ، وعلاجات الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي ، والعلاج الذي تم تطويره لمكافحة الإيبولا.
 
 
لكن الأشخاص الذين يعتمدون على مثل هذه الأدوية للحفاظ على صحتهم في الحياة الطبيعية يخشون أن يؤدي ربطها بالفيروس التاجي إلى نقصها من الصيدليات ، كما حدث في الولايات المتحدة.
 
وفى الدراسة الصينية،  أعطوا 11 مريضاً مزيجاً من دانوبريفير وريتونافير لمدة تتراوح بين أربعة أيام و 12 يوماً.، وتعافوا جميعًا وخلال يومين تقريبًا جاءت نتائج الاختبار سلبية ..
 
لقد خرجوا من المستشفى بعد عودة درجات حرارة أجسادهم إلى وضعها الطبيعي ، وتحسن تنفسهم ، وبدا رئتاهم أكثر صحة في عمليات المسح ، واختبروا السلبية مرتين، ولكن لم تبحث الدراسة في مدى نجاح الدواء ، ولا تقارنه بأي علاجات أخرى ، لكنها قيمت ما إذا كان آمنًا.
 
 

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