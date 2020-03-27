خطة عاجلة لتجهيز طلاب الطب للمساهمة فى مكافحة كورونا بنيويورك

كتبت: نهال طارق

يحاول المسئولين في ولاية نيويورك الأمريكية أن يعززوا القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا السريع وارتفاع الاصابات الجديدة بمعدلات قياسية يوميا، وفقا لتقرير نشرته سان فرانسيسكو كرونيكل.

وتتلقي الولاية كافة أنواع الدعم اللازمة في المجال الصحي من أجهزة طبية ومعدات وقائية ولكن اقتراب موعد إحالة دفعة من العاملين بالقطاع الطبي إلى التقاعد تثير القلق لان كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا، ويتم استدعاء كافة العاملين في الرعاية الصحية من طلاب الطب والتمريض ذوى الخبرة القليلة حيث يطلب من الاطباء والمتخصصين الاكثر خبرة تدريبهم على مهارات محاربة الفيروس والتعامل مع المصابين.

وقالت جويس ليمون، ممرضة متقاعدة تبلغ من العمر 67 عامًا: "قلقي الكبير هو أنك تجلب مجموعة عالية المخاطر [من المتقاعدين]". "كل من تقاعد كان قد تقدم في السن أو تقاعد طبيًا. كلا المجموعتين لا يجب أن تطلب العودة إلى المستشفى في هذا الوقت. إذا مرضوا ، فإنهم يستخدمون رعاية صحية قيمة للأشخاص الذين تجلبهم ".

وضاعف حاكم نيويرك اندرو كومو من دعوة الأطباء في جميع أنحاء البلاد "للتجنيد" في القوى العاملة الاحتياطية بالولاية التي ستعمل على التعامل مع مرضي فيروس كورونا المتزايدون وتخفيف المخاطرة على عمال الخط الأمامي الذين يصابون بالفيروس.

وقد استجاب أكثر من 50000شخص لدعوة الحاكم للمساعدة ومن بينهم 16300 ممرضة مسجلة ، و 4000 ممرضة عملية مرخصة ، و 2300 طبيب ، و 2400 ممرض ممارس ، و 900 مساعد طبيب ، و 300 طبيب تخدير ، و 160 معالجًا تنفسيًا ، و 8600 متخصصًا في الصحة العقلية.

ولا يزال من غير الواضح متى وكيف سيحدث ذلك. حتى صباح الخميس ، أصيب أكثر من 37000 شخص وتوفي 385 في جميع أنحاء نيويورك وفقا لمكتب كومو. ارتفع عدد القتلى بنسبة 100 في غضون 24 ساعة.

وقال آرت فوجنر ، رئيس الجمعية الطبية في ولاية نيويورك ، إن القوة العاملة الاحتياطية يجب أن تنشر خريجي الطب الدوليين والأطباء الجدد الذين لم يتطابقوا مع المؤسسات الطبية قبل التحول إلى المتقاعدين، شيرا الى ان وضع العمال عديمي الخبرة في الميدان يأتي مع مخاطر خاصة بهم.

ووفقا للتقرير أعلنت جامعة نيويورك هذا الأسبوع أنها ستسمح لطلاب الطب الذين استوفوا جميع المتطلبات اللازمة للتخرج مبكرًا إذا تطوعوا للعمل في قسم الطب الداخلي أو قسم الطوارئ في نظام مستشفى جامعة نيويورك.

قال راندال مور ، الرئيس التنفيذي للرابطة الأمريكية لأطباء التخدير ، إن التغييرات التنظيمية في نيويورك تسمح الآن لمقدمي الممارسة المتقدمة ، مثل أطباء التخدير الممرضين في الولاية البالغ عددهم 1700 ، "برعاية المرضى بأكثر طريقة فعالة ممكنة"

مع وجود ممرضات من بين مقدمي الخدمات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس ، قال مور إن استخدام القوى العاملة الاحتياطية ، بما في ذلك الممرضات الطلاب البالغ عددهم 270 ، يمكن أن يساعد في منع النقص في رعاية الجهاز التنفسي.