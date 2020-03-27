حلول لمشكلة صغر حجم الثدي عند السيدات.. مراكز كوينز للتجميل توضح

تقرير خاص

مشكلة تؤثر على العديد من السيدات و الفتيات وهي مشكلة صغر حجم الثدي والتي لها العديد من الاسباب.

مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر توضح في التقرير التالي اسباب حدوث صغر في حجم الثدي لدى العديد من السيدات والفتيات، كما تضح الحلول لتلك المشكلة.

واوضحت إن صغر حجم الثدي قد يحدث ذلك بسبب عوامل وراثية وقد يحدث نتيجة الرضاعة حيث يحدث ضمور لأنسجة الثدي، وحلها هي حشوات السيليكون او حقن الدهون الذاتية كوسيلة لتكبير الثدي.

وأثبتت الفحوصات جميعها والابحاث نجاح وآمان حشوات السيليكون في تكبير الثدي وهي العملية الاولى عالمياً ويليها عملية حقن الدهون الذاتية.



مميزات لحشوات السيليكون في تكبير الثدي

عملية حشوات السيليكون تستغرق ساعة في المتوسط، ونتائجها تظهر بعد العملية مباشرة، وتستطيع المريضة العودة للعمل في خلال ايام قليلة بعد اجرائها، ويتم ارتداء مشد بعدها.

ومن مميزات حشوات السيليكون انها ملساء ولا تتفاعل مع الجسم، وتعطي مظهرا جذابا.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التجميل وزراعة الشعر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز "كوينز" للتجميل:

عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/QueensClinicsEgy

الانستجرام:

www.instagram.com/queensclinicsegypt

تويتر:

www.twitter.com/ClinicsBeauty

سناب شات:

www.snapchat.com/add/queens_clinics1

الموقع الإلكتروني:

www.queensclinics-eg.com