اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 04:33 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

حلول لمشكلة صغر حجم الثدي عند السيدات.. مراكز كوينز للتجميل توضح

الجمعة، 27 مارس 2020 03:21 م
حلول لمشكلة صغر حجم الثدي عند السيدات.. مراكز كوينز للتجميل توضح حشوات السيليكون الحل الامثل لصغر حجم الثدي
تقرير خاص

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مشكلة تؤثر على  العديد من السيدات و الفتيات وهي مشكلة صغر حجم الثدي والتي لها العديد من الاسباب.

مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر توضح في التقرير التالي اسباب حدوث صغر في حجم الثدي لدى العديد من السيدات والفتيات، كما تضح الحلول لتلك المشكلة.

واوضحت إن صغر حجم الثدي قد يحدث ذلك بسبب عوامل وراثية وقد يحدث نتيجة الرضاعة حيث يحدث ضمور لأنسجة الثدي، وحلها هي حشوات السيليكون او حقن الدهون الذاتية كوسيلة لتكبير الثدي.

وأثبتت الفحوصات جميعها والابحاث نجاح  وآمان حشوات السيليكون في تكبير الثدي وهي العملية الاولى عالمياً ويليها عملية حقن الدهون الذاتية.

مميزات لحشوات السيليكون في تكبير الثدي
مميزات لحشوات السيليكون في تكبير الثدي

 

عملية حشوات السيليكون تستغرق ساعة في المتوسط، ونتائجها تظهر بعد العملية مباشرة، وتستطيع المريضة العودة للعمل في خلال ايام قليلة بعد اجرائها، ويتم ارتداء مشد بعدها.

ومن مميزات حشوات السيليكون انها ملساء ولا تتفاعل مع الجسم، وتعطي مظهرا جذابا.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التجميل وزراعة الشعر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز "كوينز" للتجميل:

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www.queensclinics-eg.com

للتواصل--مراكز-كوينز
للتواصل مراكز كوينز
 

السيليكون

صغر حجم الثدي

مراكز كوينز للتجميل

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