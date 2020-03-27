حكاية بائعة الجمبري الصينية أول مصابة بفيروس كورونا في العالم.. فيديو

كشفت صحيفة صينية ملابسات وتفاصيل إصابة أول شخص في مدينة ووهان بعدوى الفيروس المستجد الذى أصبح وباء عالميا في الوقت الذى بدأت الصين تتعافى من الفيروس.

وذكرت صحيفة "Pengpai" واسعة الانتشار أن امرأة تدعى "وى" تبيع الجمبري في سوق الأسماك بمدينة ووهان، كانت أول من أصيبت بالفيروس التاجي الجديد، وذلك في 11 ديسمبر 2019، وذلك بعد أن أصيبت بحمى، واتضح في وقت لاحق ، أنها كانت أول حالة مؤكدة لعدوى "كوفيد – 19" في سوق ووهان للأسماك والمنتجات البحرية.

ويرصد الفيديو التالى حكاية تلك السيدة.