اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 10:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تقرير المعمل الكيميائى يحدد مصير متهم بحيازة 450 جرام هيروين فى روض الفرج

الجمعة، 27 مارس 2020 09:13 م
تقرير المعمل الكيميائى يحدد مصير متهم بحيازة 450 جرام هيروين فى روض الفرج مخدر الهيروين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت النيابة، سرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط مسجل خطر بتهمة اتجار وترويج المواد المخدرة فى روض الفرج، وذلك عقب ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه فى منطقة روض الفرج ، وكانت نيابة روض الفرج ، أمرت بحبس مسجل ع 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب ضبطها أثناء ترويجه كمية كبيرة من مخدر الهيروين على عملائه فى منطقة روض الفرج.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

فتم اقتياده إلى قسم شرطة روض الفرج ، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة القسم، عثر بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائهما، بلغت 450 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج ، معلومات تفيد بقيام عاطل " مسجل خطر " بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك من خلال ترويجه وتوزيعه للمواد المخدرة على عملائه فى المنطقة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم متلبس.

وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج ، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط مسجل خطر المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة مخدر الهيروين، حيث عثر بحوزتها على كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 450 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.

تم اقتياده لقسم شرطة روض الفرج ، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى باشرت التحقيق، وامرت بحبسه على ذمة التحقيقات، كما امرت بسرعة إرسال وورود تقرير المعمل الكميائى حول الأقراص المخدرة المضبوطة.


اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

المعمل الكيميائى

مخدر الهيروين

اتجار المخدرات

ضبط عاطل

مسجل خطر

روض الفرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة