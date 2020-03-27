تقرير المعمل الكيميائى يحدد مصير متهم بحيازة 450 جرام هيروين فى روض الفرج

كتب عبد الله محمود

طلبت النيابة، سرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط مسجل خطر بتهمة اتجار وترويج المواد المخدرة فى روض الفرج، وذلك عقب ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه فى منطقة روض الفرج ، وكانت نيابة روض الفرج ، أمرت بحبس مسجل ع 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب ضبطها أثناء ترويجه كمية كبيرة من مخدر الهيروين على عملائه فى منطقة روض الفرج.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

فتم اقتياده إلى قسم شرطة روض الفرج ، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة القسم، عثر بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائهما، بلغت 450 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج ، معلومات تفيد بقيام عاطل " مسجل خطر " بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك من خلال ترويجه وتوزيعه للمواد المخدرة على عملائه فى المنطقة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم متلبس.

وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج ، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط مسجل خطر المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة مخدر الهيروين، حيث عثر بحوزتها على كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 450 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.

تم اقتياده لقسم شرطة روض الفرج ، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى باشرت التحقيق، وامرت بحبسه على ذمة التحقيقات، كما امرت بسرعة إرسال وورود تقرير المعمل الكميائى حول الأقراص المخدرة المضبوطة.