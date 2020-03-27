تضامن المنوفية: 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى و5 للمصاب فى انهيار منزل

المنوفية-محمد فتحى

أكد المحاسب منير أبو الخير وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، أنه سيتم صرف 10 آلاف جنيآ لكل شخص متوفى و5 آلاف لكل شخص مصاب فى حادث انهيار منزل بقرية بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إلى الانهيار ما أدى إلى مصرع ثلاثة من قاطنيه، وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام .

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، تصريح خاص لليوم السابع، أنه سيتم صرف المبالغ المذكورة سلفا من مؤسسة التكافل بالوزارة ، مشيرا إلى أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، سوف يعقد غدا اجتماعا بعدد من المؤسسات الخيرية لمساعدة تلك الأسرة.

وكان منزل بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد تعرض إلى الانهيار ما أدى إلى مصرع ثلاثة من قاطنيه، وإصابة ثلاثة آخرين باصابات متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام .

البداية كانت اليوم مع سماع القرية لصراخ شديد يخرج من أحد المنازل بعد صوت انهيار كبير للمنزل، على الفور تحرك جميع أبناء القرية لإنقاذ من بداخل المنزل، وتم إبلاغ الشرطة والحماية المدنية .

تلقى اللواء تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، يفيد بأنهيار منزل بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية .

انتقل اللواء إيهاب لمعى حكمدار مديرية أمن المنوفية، والعميد أشرف عبدالهادى رئيس فرع البحث الجنائى بمركز أشمون، واللواء محمد على مأمور مركز أشمون، والرائد محمد عبدالصمد رئيس مباحث أشمون، وقوة من الحماية المدنية لمعاينة المنزل .

كما تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية برئاسة الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية، إخطارا يفيد بوجود مصابين وضحايا إثر نهيار منزل بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون .

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف تحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف محافظة المنوفية، وتم نقل ثلاثة جثث وثلاثة من المصابين إلى مستشفى أشمون العام، وجارى أسعاف المصابين.

وبالمعاينة تبين مصرع كل من "محمد محمود إبراهيم " 68 سنه، و" عمرو محمد محمود " 31 سنة، و" السيد محمود إبراهيم" 60 سنة، بينما أصيب ثلاثة آخرون بإصابات متفرقة وهم " يحيى السيد إبراهيم " 28 سنة، و" هدى عبد الحميد محمد " 50 سنة، و" عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب" 25 سنة، وأصيبوا باشتباه ما بعد الارتجاج وإغماء، وتم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات وبيان تفاصيل انهيار المنزل، وما إذا كان صادر له قرار بالهدم أو كان من المتضررين فى الموجة الأخيرة من الأمطار .

من جانبهم، أكد الأهالى بالقرية أن المنزل من ضمن المنازل المتضررة خلال موجة الأمطار الأخيرة التى شهدتها البلاد، مؤكدين أنه تم تحرير محضرا بالوحدة المحلية ومحضرا أخر بالشرطة على أن هذا المنزل من ضمن المتضررين من موجة الأمطار الأخيرة، وأنهم كانوا فى طريقهم لإخلاء المنزل .