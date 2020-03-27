اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 02:55 ص
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ترامب: أجرى اتصالا بالرئيس الصينى خلال ساعات

الجمعة، 27 مارس 2020 02:51 ص
ترامب: أجرى اتصالا بالرئيس الصينى خلال ساعات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من المرجح أن يجرى اتصالا بنظيره الصيني شي جين بينج، في وقت لاحق، مشككا في الأرقام الصينية بخصوص إحصاءات فيروس كورونا مع بلوغ عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة 70 ألفا.

وأشاد ترامب بتعامل الرئيس الصينى مع أزمة فيروس كورونا رغم تأكيده أنه نشأ فيها واتهامه للدولة بعدم التعامل بالشفافية الكاملة بشأن الفيروس.  

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،قال خلال مؤتمر صحفى، إن الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا، العدد الكبير للإصابات يعود لعدد الاختبارات التى أجريناها.

وأفادت مصادر إعلامية اليوم الخميس، نقلا عن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية قوله بأن هناك مؤشرات مشجعة بشأن تفشي فيروس كورونا في أوروبا، وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم


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كورونا

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