انفوجراف.. 10 نصائح تقدمها الصحة الأردنية فور العودة للمنزل لتجنب كورونا

كتب محمد تهامى زكى

فى إطار دورها التوعوى والخدمى المستمر، نشرت وزارة الصحة الأردنية عبر حسابها على تويتر، انفوجراف يظهر 10 نصائح يجب القيام بها فور العودة للمنزل، وذلك للوقاية والحد من انتشار تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحددت الصحة الأردنية النصائح العشر كالتالى:

1- خلع الحذاء خارج المنزل.

2- خلع الملابس ووضعها جانبا وغسلها لوحدها بحرارة 60 – 70 درجة مئوية.

3- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 – 30 ثانية.

4- غسل الوجه بالماء والصابون.

5- التخلص من الكمامات والكفوف بطريقة آمنة فور خلعها.

6- وضع الأكياس الشرائية لفترة ومن ثم ترتيبها والاستمرار بغسل اليدين.

7- غسل المعلبات بالماء والصابون.

8- غسل الخضروات والفواكه بالماء الجارى أو ماء وخل ثم تجفيفها.

9- الاستمرار بمسح الأسطح وتعقيمها.

10- تعقيم وتنظيف الهواتف المحمولة باستمرار.





من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس الخميس، تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالى بالإصابات إلى 172 إصابة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا " أن الحالات توزعت، بحسب وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، على النحو التالى، 12 حالة لمخالطين مصابين، و5 حالات حضروا حفل زفاف وحالة لأردني قدم من سويسرا، وحالة لسيدة عراقية الجنسية.

فى السياق ذاته، أكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، أن الحكومة ستنظر بتمديد عطلة الموظفين والمدارس مطلع الأسبوع القادم.